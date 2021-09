Sport



Settembre Lucchese, storica qualificazione ai quarti di finale per il Pieve Fosciana

martedì, 14 settembre 2021, 17:04

di michele masotti

Nella settimana che porterà al debutto stagionale in Coppa Italia di Promozione della prima squadra, sfida interna contro il Lammari in un gironcini completato dal Villa Basilica, in casa Pieve Fosciana si festeggia l’accesso ai quarti finale del Settembre Lucchese, storico e prestigioso torneo, della formazione Juniores allenata dal barghigiano Francesco Notini. Un traguardo che la società garfagnina non raggiungeva da quaranta anni. I giovani biancorossi hanno vidimato l’approdo alla fase ad eliminazione diretta della competizione grazie ai quattro punti conquistati nel girone B. In virtù del vittorioso 2-0 (reti di Schievenin e Bonini) sui cugini del River Pieve e dell’1-1 (ancora a segno il difensore goleador Schievenin) contro il quotato Lammari, che ha chiuso in testa il girone in virtù della migliore differenza reti, i giovani biancorossi sono rientrate tra le tre migliori seconde. Lo scoglio dei quarti di finale risponde al nome di Camaiore, entità che milita nel torneo regionale, ma i ragazzi di Notini cercheranno sicuramente di sovvertire ulteriormente i pronostici.

Una bella soddisfazione per tutto l’ambiente; dal presidente Piagentini, passando per il direttore sportivo Michele Giuntini, al tecnico della prima squadra Francesco Fiori per arrivare a Paolo Maggi, responsabile del rinascente settore giovanile del Pieve Fosciana. “Siamo partiti dai 4 giocatori della scorsa stagione (poi interrotta nda) a ricostruire interamente un gruppo nuovo che ci ha già regalato la grossa soddisfazione di qualificarci per i quarti di finale del Settembre Lucchese.” – sono le parole del direttore sportivi Giuntini- “Faccio a complimenti ai ragazzi, tutto lo staff tecnico e a Maggi, che ha puntato fortemente sul prendere parte a questa competizione. Notini e il suo vice Bini hanno il merito sì di rendere sereno il gruppo al tempo stesso di caricarlo al punto giusto. I giocatori sono stati esemplari per l’atteggiamento, ricco di cuore, grinta e testa messo in campo. Questi quarti di finale, però, non devono essere un punto di arrivo ma soltanto una tappa intermedia ai tanti obiettivi che dobbiamo raggiungere.”

Rosa Juniores provinciale Pieve Fosciana:

Alessio Nobili, Nicola Tocchini, Lorenzo Casci, Lorenzo Cortopassi, Luigi Storino, Alessandro Pirna, Davide Cavani, Davide Schievenin, Davide Santi, Matteo Massei, Matteo Mazzei, Valerio Rocchiccioli, Edoardo Pellegrini, Alessio Puppa, Fabio Frediani, Leonardo Ori, Lorenzo Bonini, Iacopo Venanzi, Lorenzo Canozzi, Nicola Mariani, Andrea Monti, Nicolò Landi, Stefano Biagioni e Riccardo Bertucci.

Staff Tecnico:

Allenatore: Francesco Notini

Vice allenatore: Simone Bini

Preparatore atletico: Andrea Raffa