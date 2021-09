Sport



Settima edizione del Trofeo Garfagnana

giovedì, 2 settembre 2021, 11:24

Novità sul percorso.



Domenica 5 settembre, in località Filecchio di Barga (Lucca), si terrà la settima edizione del trofeo Garfagnana- Sagra Polenta ed Uccelli di mountain bike. In cabina di regia la Sc Garfagnana Mtb.



Si ritorna a gareggiare dopo la pausa estiva. La possibilità, quindi, per molti biker del territorio, di ritornare sul proprio rampichino, e divertirsi, sullo splendido percorso allestito dal comitato organizzatore della Sc Garfagnana. Un tracciato che propone dei tratti molti interessanti, tecnici e divertenti (vedi le riconfermate discese La Vigna ed il Toboga), con la novità della nascita del nuovo tratto “ Il Castellaccio” tratto che regalerà adrenalina pura ai concorrenti presenti.



Ritrovo ore 8.30 presso gli impianti sportivi località Filecchio. Prima partenza ore 9.30. La manifestazione regionale di Xco è aperta alle categorie Esordienti (13/14), Allievi (15/16) e Junior (17/18) ed Id (parlalimpici. In gara anche una decina di biker del comitato organizzatore.



La manifestazione sarà effettuata nel rispetto della vigente normativa con l’applicazione delle linee guida federali relativa all’emergenza sanitaria covid-19. Si prega di arrivare alla manifestazione con le autocertificazioni compilate.



Per info 0583766424.