Storica Jasmine Paolini: a Portorose vince il primo titolo Wta

lunedì, 20 settembre 2021, 12:17

di simone pierotti

Che lo sport italiano stia vivendo un momento magico è appurato; che il tennis maschile in particolare, da pochi anni, stia conoscendo un “Rinascimento”, anche. Se poi i risultati iniziano ad arrivare anche dal movimento femminile il quadro di splendore è completo. Ieri a compiere un capolavoro è stata Jasmine Paolini, la venticinquenne tennista di Bagni di Lucca che ha trionfato nel Wta 250 di Portorose, cittadina turistica della Slovenia. Una settimana praticamente perfetta per la Paolini coronata con il primo successo in un torneo del circuito maggiore, piegando nell’atto finale la resistenza della testa di serie n°2 Allison Risket, n° 38 della classifica, alla decima finale in carriera. Partita davvero dura per la nostra atleta partita con qualche errore gratuito di troppo poi corretto: sotto 2/5 nel primo set, Paolini è stata protagonista di una grande rimonta arrivando al tie break, poi vinto. Secondo set senza storie, con una partenza a razzo di Jasmine che ha resistito al rientro della Riske. Alla fine 6/2 pienamente meritato per l’allieva dell’ex Davisman azzurro Renzo Furlan.

La vittoria di ieri ha coronato una settimana fantastica, nella quale Jasmine ha superato una serie di top 100: la Yastremska al primo turno, la Kalinskaya agli ottavi, la Cirstea ai quarti di finale, la Putintseva in semifinale al termine di un splendida rimonta, e la Riske nella finale. Con questo risultato la Paolini centra il best ranking, salendo al 64° posto, in una stagione che la aveva vista già vincere nel challenge 125 di Bol e raggiungere la finale in quello di Saint Malo, oltre che superare il primo turno negli Slam di Parigi e New York.