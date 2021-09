Sport



Successo per la settima edizione del Trofeo Garfagnana

martedì, 7 settembre 2021, 11:09

Grande successo alla settima edizione del trofeo Garfagnana- Sagra Polenta e Uccelli.

Quasi 120 biker, dalla categoria Giovanissimi (7/12 anni) fino agli Junior (17/18 anni) hanno dato vita ad una splendida giornata di mountain bike, con la Sc Garfagnana, società organizzatrice, in evidenza sul piano organizzativo, gestendo molto bene anche il piano sicurezza per questa emergenza sanitaria, regalando ai biker presenti, sullo splendido percorso della zona di Filecchio, un percorso da vero cross country. Buone le prove anche dei giovani del sodalizio della Sc Garfagnana con Andrea Cavani terzo nella gara riservata agli Esordienti I anno (13 anni) dove si mette in evidenza anche Fabio Paoli, e con Denis Carli secondo nella fascia riservata agli Esordienti II anno (14 anni). Da segnalare l’impegno dei vari Alex Rossi, Marco Semplici, Federico Guidi, Tommaso Bellandi, Lorenzo Enrico Filimon, Filippo Giannotti, Giorgio Marchi e Tommaso Giannotti.

Grande soddisfazione anche da parte della locale amministrazione comunale che ha speso delle parole di elogio alla società organizzatrice per l’ottima riuscita della manifestazione. Un sentito ringraziamento ed apprezzamento alla Società Garfagnana MTB, appunto, è giunta dall'Amministrazione Comunale nelle parole dell'assessore Lorenzo Tonini e della consigliera Beatrice Balducci, presenti alla competizione off road

"Siamo veramente orgogliosi del numero dei partecipanti raggiunto e dell'ottima gestione della manifestazione, nel rispetto delle attuali normative. A pochi mesi dal successo dello scorso maggio nel centro storico di Barga, ancora una volta la società ciclistica della Sc Garfagnana, importante e bella realtà del nostro territorio che da anni unisce sport, giovani e natura, è riuscita a gestire il tutto con grande serietà e professionalità".