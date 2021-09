Sport



'Terremoto' al Pieve Fosciana: esonerato Fiori, Riccardo Contadini nuovo allenatore

sabato, 18 settembre 2021, 11:29

di michele masotti

A poco più di 24 ore dall’inizio ufficiale della stagione, domani al “Nardini” di Castelnuovo ci sarà il primo match del gironcino di Coppa Italia di Promozione contro il Lammari, terremoto in casa Pieve Fosciana. Il club biancorosso ha infatti esonerato Francesco Fiori, tecnico che ha scritto le pagine più esaltanti nella storia del team. Al suo posto sulla panchina garfagnina si siederà Riccardo Contadini, al rientro dopo la lusinghiera stagione 2018-2019, conclusa con una tranquilla salvezza, in Eccellenza alla guida del Castelnuovo. Una rottura sorprendente per gli addetti ai lavori e che non ha precedenti recenti, a nostra memoria, nel panorama dilettantistico locale.

Raggiunto telefonicamente, Fiori non ha voluto rilasciare dichiarazioni ringraziando i suoi ormai ex giocatori per l’impegno e il lavoro svolto dallo scorso 4 agosto, data di inizio della preparazione, fino all’ultimo giorno. Nella giornata che ha visto la formazione Juniores raggiungere una storica semifinale al “Settembre Lucchese” grazie alla vittoria ai calci di rigore sul quotato Camaiore, a Pieve Fosciana si cerca di voltare pagina. Contadini, ex calciatore professionista con la maglie di Mantova, Reggiana, Montevarchi, Pro Vercelli, Castelnuovo, Sora e Viterbese per citarne alcune, allenerà una rosa nella quale conosce la maggior parte dei suoi interpreti, sia over che under. Prima dell’ottima stagione a Castelnuovo, il trainer classe 1974 ha guidato per tre stagioni, una vincendo il campionato regionale e due nel nazionale, la Juniores del GhivizzanoBorgo.

Domani, come detto, ci sarà il debutto del Pieve Fosciana versione 2021-2022 in Coppa, in un raggruppamento completato dal Villa Basilica, utile banco di prova in vista della prima giornata di campionato, fissata per domenica 3 ottobre, quando capitan Lucchesi e compagni faranno visita alla Larcianese, una delle papabili candidate alla lotta per il salto in Eccellenza di questo girone A.