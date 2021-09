Sport



Torna il calcio che conta: il Castelnuovo fa visita al River Pieve in Coppa

sabato, 18 settembre 2021, 12:04

di simone pierotti

Torna il calcio ufficiale ed è subito super derby tra River Pieve e Castelnuovo: si giocherà domani, con inizio alle 15 al Nobili di Piazza al Serchio, il match di andata di Coppa Italia. Un piccolo neo - classico garfagnino dato che aprì le danze alla stagione anche lo scorso anno: in quell’occasione i gialloblu di Michele Biggeri ebbero la meglio nei due incontri, superando i biancorossi 2-0 nella partita decisiva.

Attesa per il derby e voglia di rivedere il calcio anche ai livelli dilettantistici, dopo praticamente un anno di stop. Le due squadre si presentano con molte conferme rispetto allo scorso anno, ma anche qualche novità. Sono stati cinque i movimenti di mercato per il River Pieve, con i ritorni di Alex Morelli, Manolo Benassi e il bomber Petracci; novità il portiere Bianchi (2001, ex Pontedera) e Faraglia, classe 2003. Sul fronte del Castelnuovo solo due gli innesti, se non consideriamo un ritorno quello di Sebastiano Galloni, la punta classe 2000 che un anno fa segnò proprio contro il team di mister Micchi; rientri alla base anche per Alessandro Gheri (dal Molazzana) e Alessio Orsetti (dai Diavoli Neri).

Ci presenta il match il direttore sportivo del Castelnuovo, Simone Vanni: “I derby hanno sempre un fascino particolare e sarà bello per tutti ripartire con una partita del genere. La condizione fisica generale, visto il lungo stop, non sarà ottimale da parte di tutti, ma penso che sarà sicuramente una bella partita, il River è un’ottima compagine e le premesse per vivere una bella giornata di sport ci sono tutte. Abbiamo fatto un gran lavoro, siamo molto contenti di come lo staff ed i ragazzi hanno svolto la pre – season e siamo molto fiduciosi, sicuri di avere un bel gruppo con qualità importanti. Colgo l’occasione per rivolgere un grande augurio di pronta guarigione ad uno dei nostri portieri, Tommaso Angelini, rimasto coinvolto in un incidente stradale nei giorni scorsi”.