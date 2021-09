Tre biker della Sc Garfagnana Mtb convocati con la rappresentativa regionale della Fci Toscana.

Altri articoli in Sport

mercoledì, 15 settembre 2021, 15:55

Lo scorso weekend si è svolta al Golf Club Garfagnana la gara del circuito nazionale Black Jacket by Cristian Events che metteva in palio per i vincitori delle varie categorie la partecipazione alla finale nazionale presso il Vigevano Golf e Country Club

martedì, 14 settembre 2021, 17:09

C’è ancora spazio per divertirsi per i biker della Sc Garfagnana Mtb, con alcuni rappresentanti del team toscano impegnati al 4^ trofeo Cinghiali di Gavorrano

martedì, 14 settembre 2021, 17:04

Nella settimana che porterà al debutto stagionale in Coppa Italia di Promozione della prima squadra, sfida interna contro il Lammari in un gironcini completato dal Villa Basilica, in casa Pieve Fosciana si festeggia l’accesso ai quarti finale del Settembre Lucchese

lunedì, 13 settembre 2021, 17:05

Nello splendido borgo di Sassi nel comune di Molazzana, si è svolto domenica 12 settembre il campionato regionale individuale e di società di corsa in montagna, assoluto e master, memorial Lino Micchi e Annibale Giovannini

lunedì, 13 settembre 2021, 17:01

AAA, giovani campioni di mtb cercansi. Sabato e domenica al Ciocco, in Toscana, ritorna la mtb giovanile con tre appuntamenti di cartello: il primo Campionato Italiano di pump track ospitato nella struttura coperta più grande d'Italia, il Campionato Italiano Team Relay e la finalissima di Coppa Italia XCO

lunedì, 13 settembre 2021, 10:45

In questo weekend di settembre un'altra bella pagina di sport è stata scritta nell'albo dei campionati toscani. Questa volta è la protagonista è stata la montagna