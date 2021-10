Sport



Al Golf Club Garfagnana due settimane di sport e goliardia

venerdì, 29 ottobre 2021, 16:27

Le ultime due settimane al Golf Club Garfagnana sono state molto convulse, piene di golf e di goliardia. Iniziamo dal weekend del 16 e 17, sul percorso di casa situato in località Braccicorti a Pieve Fosciana, si è svolta la Coppa d'Autunno dove Alessandro Berti si è imposto nella classifica Lordo con 28 punti stableford. In Seconda Categoria Lorenzo Nardini con 34 punti si mette alle spalle un buon Emanuel Valori. Più combattuta la classifica in Terza Categoria, che vede imporsi con 29 punti Rodolfo Lombardi con solo un punto di vantaggio su Leonardo Moni, che però si consola strappando agli avversari il "nearest to the pin" alla buca 3, la buca più difficile del campo. Infine, un eccellente piazzamento anche per Thomas Kupfer, primo nella classifica Senior.

In concomitanza con la Coppa d'Autunno, presso il Forte dei Marmi Golf Club, domenica 17 ottobre si è svolta la decennale sfida tra il Golf Club Alisei e il nostro Golf Club Garfagnana, il Trofeo Mare-Monti, come viene chiamato dai più. Una sfida dove i due circoli mettono a confronto la somma dei migliori cinque risultati dei propri rappresentati, e purtroppo il 2021 non è stato propizio ai monti Garfagnini dato che il mare dell'Alisei con 197 punti si impone sui soli 152 punti Garfagnini. La rivincita è rimandata al prossimo anno. Il circolo del Garfagnana ci tiene a ringraziare Manola Neri, segretaria del circolo Alisei, per la sempre ottima organizzazione dell'evento in questi anni che è stato e sarà svolto presso il circolo Versilia.

E per finire, il fine settimana scorso si è disputata, sempre presso il Golf Club Garfagnana, il 2° Oktoberfest Garfagnana. In cui sei squadre, formate da 4 giocatori, si sono sfidate in modo goliardico nella formula Louisiana su una lunghezza di 12 buche. Bel tempo, quasi un "ottobrata romana", risate, golf e un'ottima weissbier hanno accompagnato tutti i giocatori e non giocatori fino all'ora di pranzo. Dove una eccezionale porchetta ha soddisfatto i commensali. I campioni in carica del 1° Oktoberfest Andrea Angelini – Pietro Magera – Caludio Santi – Stefano Toni, hanno lasciato la corona d'alloro, in questo caso il "boccale aureo" alla nuova squadra vincitrice: Piero Lombardi – Maiko Piagentini – Federico Pieroni – Massimo Salotti.

Un grosso ringraziamento a Pioli Carni di Pieve Fosciana in quanto sponsor, per i premi e per l'ottima carne.

Per la pagina "golfisti Garfagnini nel mondo" un grosso complimento da tutti i suoi colleghi golfisti va a Federico Pieroni per aver vinto la classifica lordo della Finale Nazionale del circuito Orange Jacket by Cristian Events, finale di due giorni presso il San Valentino Golf Club di Castellarano, Reggio Emilia.