'Avis Run Montecatini', atleti garfagnini sugli scudi

lunedì, 4 ottobre 2021, 10:20

Affollata partecipazione alla sesta edizione della "Avis Run Montecatini”, organizzata dalla locale Avis con la collaborazione della società Montecatini Marathon sulla distanza di km 10 per i competitivi e di km 5 per la ludico motoria. I concorrenti, dopo il via dato dalle Terme Tettuccio, si sono avviati lungo un percorso collinare nei dintorni della città termale, per poi concludere la fatica alle Terme Tamerici dove è avvenuta anche la premiazione degli atleti.



Vittoria assoluta uomini per il livornese Alessio Panicucci (Circolo Ricreativo Solway) che compie il percorso in 36’16’’, secondo con un distacco di 18’’ si classifica Simone Orsucci (Virtus Atletica Lucca) e di 38’’ Adriano Curovich (Atletica Vinci), quarto posto per Fabio Salotti (Orecchiella Garfagnana) e quinto Giacomo Molinaro (Pinocchio Sport Pescia).



Nei veterani uomini, il primo posto è andato a Alessandro Calzolari (La Galla Pontedera Atletica) in 38’04’’, al posto d’onore Nicola Matteucci (Parco Alpi Apuane) e terzo si classifica Raffaello Villa (Polisportiva Monte San Pietro Bologna).



Il lucchese Marco Osimanti (Alpi Apuane) si aggiudica la categoria veterani argento uomini, terminando nel tempo di 41’52’’, seconda piazza per Franco Olivari (Orecchiella Garfagnana) e terzo si classifica Rocco Cupolo (Alpi Apuane).



Claudio Cevasco (Parco Alpi Apuane) ottiene il primo posto nella categoria veterani oro uomini con il tempo finale di 49’47’’, al secondo posto Giacomo Bellini (Podistica Quarrata) e terzo Sirio Salvadori (La Galla Pontedera Atletica).



Nella categoria assoluta donne si aggiudica la gara Cristina Mariani (Individuale) che conclude in 39’54’’, secondo posto per Francesca Setti (Orecchiella Garfagnana) a 42’’ e terzo posto con un distacco di 3’21’’ per Rachele Fabbro (Gruppo Sportivo Lammari), al quarto posto, Gianfranca Seccci (Orrecchiella Garfagnana) e quinta Giulia Bennici (Atletica Livorno).



La ex azzurra Gloria Marconi (La Galla Pontedera Atletica) si aggiudica la categoria veterani donne in 40’36’’, seconda si classifica Damiana Lupi (Atletica Vinci) e terza Barbara Casaidi (Parco Alpi Apuane).



Nella categoria donne veterane argento, trionfo per l’atleta della società organizzatrice e cioè Eva Grunwald (Montecatini Marathon) in 45’41’’, secondo gradino per Maria De Masi (Silvano Fedi Pistoia) e terza Marina Ludovici (Sempre di Corsa).