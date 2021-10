Sport



Botta e risposta nel giro di tre minuti tra Montecatini e River Pieve

domenica, 17 ottobre 2021, 21:40

di michele masotti

1-1

Valdinievole Montecatini: Santi, Isola, Benvenuti S., Mariotti, Giglio, Granucci, Marseglia, Malih, Moscardi, Gori e Tempestini (64’Benvenuti L.) A disposizione: Petroni, Antonelli, Cipriani, Benvenuti D., Fanti, Perlongo, Paduano e Mehmeday Allenatore: Ciro Mucedola

River Pieve: Manfredi, Ramacciotti, Filippi, Byaze, Mitrotti, Benassi (75’Leshi), Satti, Fanani (86’Maggi), Petracci, Pieretti (71’Petretti) e Morelli (70’Rocchiccioli) A disposizione: Tonarelli, Fontana, Rocchiccioli, Ferri, Centoni e Faraglia Allenatore: Edoardo Micchi

Arbitro: Davide Ammannati di Firenze (Assistenti Bertelli di Firenze e Scanu di Valdarno)

Marcatori: 64’Filippi e 67’Granucci

Il primo storico punto del River Pieve arriva al “Mariotti” dove i “millionarios” della Garfagnana hanno impattato per 1-1 contro i locali. A Filippi ha risposto a stretto giro di posta Granucci, per un pareggio tutto sommato giusto ma che lascia un pizzico di amaro in bocca proprio alla squadra di Micchi vista come si era messa la partita. Anche gli “aironi” termali cancellano così lo 0 alla voce punti ma restano ultimi in classifica assieme ai rivali odierni e al Castelnuovo.

Edoardo Micchi ritrova Petracci e Benassi, subito schierati titolari dopo aver scontato il turno di squalifica, ma è costretto a rinunciare all’infortunato Giacomo Cecchini, sostituito dal classe 2001 Fanani. In attacco spazio al tandem formato dalla punta viareggina e Alex Morelli. Dal canto loro gli “aironi”, reduci dalla pesante sconfitta di Lastra a Signa, cambiano tre pedine. Fuori il portiere Petroni, Fanti e Benevenuti L., dentro Santi, Tempestini e Gabriele Gori, che ritrova da avversario mister Micchi con cui si era tolto grandi soddisfazioni in quel di Castelnuovo.

Ad un primo tempo equilibrato ma non particolarmente ricco di emozioni, con le due compagini che hanno patito l’importanza del confronto, ha fatto da contraltare una ripresa divertente. Al 64’ una grande azione di Petracci, involotasi sulla destra, viene finalizzato dal tocco vincente sotto misura di Simone Filippi. La gioia del vantaggio ospite dura tre minuti poiché Granucci sfrutta una disattenzione della difesa garfagnina per siglare l’1-1. Il finale vede le due formazioni non risparmiarsi alla ricerca della prima vittoria in campionato, con Santi protagonista in due occasioni sulla sforbiciata di Petracci e sul colpo di testa di Mitrotti.

Domenica prossima al “Nobili” di Piazza al Serchio andrà in scena il terzo del derby tra River Pieve e Castelnuovo, con una posta in palio molto pesante nonostante questo campionato, molto corto, sia stia per entrare nel quarto turno del girone d’andata.