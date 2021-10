Castelnuovo in trasferta a Pontremoli per fare punti

Altri articoli in Sport

sabato, 9 ottobre 2021, 18:47

Primo sabato dell'anno di calcio in terza categoria dove, nella giornata odierna, è finalmente iniziata la coppa provinciale. Il torneo è composto da gironi formati da tre squadre dove sono, quindi, raggruppate anche le nostre nove compagini locali

venerdì, 8 ottobre 2021, 11:41

Con l'arrivo di ottobre arriva anche l'immancabile Coppa del Presidente in onore dell'attuale presidente Pierluigi Barsanti, che da anni ricopre la carica al Golf Club Garfagnana

giovedì, 7 ottobre 2021, 08:50

Come noto, la modifica del regolamento per il recupero delle partite sospese è stato modificato due anni fa e così può accadere anche il paradosso di ritrovarsi al campo per giocare un quarto d’ora!

mercoledì, 6 ottobre 2021, 19:32

Un gol lampo di Bosi permette ad un rimaneggiato Pieve Fosciana di archiviare la pratica Villa Basilica e di accedere al secondo turno di Coppa Italia dove affronterà il Capezzano, uscito nettamente vittorioso dal doppio confronto con la Virtus Marina di Massa e i pisani dell’Atletico Etruria

mercoledì, 6 ottobre 2021, 17:25

In quel di Bagnolo in Piano il GhivizzanoBorgo cancella lo zero alla voce punti per effetto dell’1-1 odierno. Una piccola boccata d’ossigeno, al netto di una classifica che vede i “colchoneros” della Media Valle ancora ultimi

mercoledì, 6 ottobre 2021, 15:31

Il penultimo appuntamento con il CIR fa tappa nel fine settimana a Verona con il Rally Due Valli con HP Sport RRT pronta ancora una volta a recitare un ruolo da protagonista