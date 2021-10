Sport



Colpo grosso del Pieve Fosciana: biancorossi corsari in casa della capolista Viaccia

domenica, 17 ottobre 2021, 22:37

di michele masotti

1-2

Viaccia: Grossi, Melani, Ferroni, Sambou, Pari, Fattori, Bettazzi, Medini, Nannini, De Gori e Capponi A disposizione: Califano, Liao, Beraldi, Gurgiola, Terrafino, Sammarco, Ait Si Boui, Tempestini e Braschi Allenatore: Federico Montagnolo

Pieve Fosciana: Regoli, Pietrazzini, Davide Cavani, Barsanti, Cristiani, Pieri, Lucchesi, Bonini (85’Daniele Dini), Bosi (80’Giusti), Bachini e Babboni A disposizione: Tocchini, Angelini, Touray, Cavani M., Canozzi e ParmigianiAllenatore: Riccardo Contadini

Arbitro: Labruna di Pontedera (Assistenti Pucci e Smecca di Carrara)

Marcatori: 32’Nannini, 51’Babboni e 55’Barsanti

Note: Ammoniti De Gori, Bettazzi, Pari, Melani, Petrazzini e Barsanti

Brillante successo in rimonta del Pieve Fosciana che supera a domicilio l’ormai ex capolista Viaccia. Prosegue l’imbattibilità stagionale, salita a quota cinque, della formazione di Riccardo Contadini che su un campo difficile ha avuto la forza di imporre il proprio gioco, specialmente nella ripresa, in casa di una possibile outsider di questo girone A. Ci hanno pensato Babboni e Barsanti a consegnare la prima vittoria in campionato ai biancorossi, sostenuti in terra pratese da un buon numero di tifosi. Capitan Lucchesi e compagni, saliti al terzo posto con due lunghezze dal leader Quarrata, si sono presi una rivincita nei confronti del Viaccia che, ormai quattro stagioni orsono, li sconfisse nella finalissima play-off di Prima Categoria. Alla fine, comunque, il passaggio in Promozione arrivò ugualmente per il team allora allenato da Francesco Fiori.

I locali, allenati dal giovane Montagnolo, devono rinunciare al centravanti Doumbia, appiedato per un turno dal giudice sportive e si affidano all’esperienza dei vari Pari, Fattori e De Gori. Ben più lunga la lista degli assenti tra gli ospiti. Sempre privo di Corrado Dini, Barsotti, Remaschi, Turri e con alcuni elementi presenti in panchina per onor di firma, Contadini continua nel solco del 4-3-3 con Bosi riferimento offensivo. Propositivo l’avvio del Pieve Fosciana, subito pericoloso al 10’ con Babboni che difetta nella mira. Avrà modo di rifarsi più avanti il centrocampista ex Lammari. Con il passare dei minuti il Viaccia, compagine molto forte fisicamente, mette la testa dal guscio difensivo, sbloccando il risultato in maniera rocambolesca. Corre il 32’ quando Nannini, con grande opportunismo, capitalizza un errato disimpegno tra Pietrazzini e Regoli. Sul finire del tempo da segnalare una rete annullata per offiside a Bonini, un classe 2003 al debutto da titolare.

Nella ripresa torna in campo un Pieve Fosciana trasformato a livello mentale. I frutti vengono raccolti già al 51’ con Babboni, pronto nel fare centro dopo una respinta con i pugni di Grossi. Passano quattro minuti e proprio il portiere locale diventa suo malgrado protagonista dell’1-2. Grossi, uscito dalla sua area di rigore, rinvia malamente con Barsanti che dalla trequarti calcia di prima intenzione per l’eurogol della domenica. Primo gol in campionato per il roccioso mediano classe 1995. Gli ospiti non si fermano, costruendo due occasioni con Lucchesi e Bosi che avrebbero potuto chiudere i conti. Nel finale il Viaccia tenta il tutto per tutto, sfiorando in due circostanze il pareggio ma trovando sulla propria strada un Tommaso Regoli molto reattivo.

Domenica prossima per il Pieve Fosciana ci sarà l’impegnativa sfida al Meridien Larciano, ambiziosa matricola reduce da due vittorie di fila.