Colpo last minute del Castelnuovo: ecco Nicola Papeschi. Domani esordio contro lo Zenith

sabato, 2 ottobre 2021, 12:16

di simone pierotti

I recenti e gravi infortuni accorsi ai due portiere Tommaso Angelini e Mattia Berlingacci hanno spinto la società a tornare sul mercato e il d.s. Simone Vanni ha concluso un’operazione “last minute”, tesserando l’estremo difensore Nicola Papeschi.

Classe 1988, lucchese, Papeschi vanta un notevole bagaglio di esperienza con stagioni tra i professionisti a Pisa e Massa, prima di “dirottare” la propria carriera, anche per ragioni lavorative, nei campionati dilettantistici della zona, difendendo i pali di tante squadre quali Lucca Calcio, Pontedelgiglio S.Alessio, Massa Macinaia, River Pieve e Vagli.

“A causa dei seri infortuni dei portieri Tommaso Angelini e Mattia Berlingacci – spiega Simone Vanni - siamo dovuti tornare sul mercato e Nicola Papeschi ha accettato con molto entusiasmo la possibilità di far parte del nostro progetto. Portiere esperto di sicuro rendimento, che si inserirà al più presto, avendo già lavorato con il nostro preparatore Patrizio Lavorini”.

La testa va subito all’impegno di domani contro lo Zenith Prato, esordio probante per gli uomini di mister Biggeri. “Iniziamo questo campionato con la consapevolezza di avere una rosa competitiva. Anche lo Zenith Prato non saremo al completo ma il mister ha già dimostrato di sapere allestire un undici all’altezza della situazione. La società anche in virtù dell’inserimento di Papeschi si dimostra sempre attenta ed ambiziosa e siamo sicuri che faremo bene in questa stagione. Lo Zenith attraverso i suoi addetti ai lavori ha dichiarato apertamente di volere fare un campionato di vertice e l’ingaggio di Chianese su tutti, testimonia che fanno sul serio. Spero che i nostri tifosi accorrano numerosi perché la nostra giovane squadra ha bisogno anche e soprattutto di loro”.

Prima partita di campionato, come detto, fischio di inizio alle 15 al Nardini. Tra i gialloblu saranno assenti sicuramente Lorenzo Bacci, che deve scontare ancora un turno di squalifica, oltre agli infortunati Pieroni, Morelli e Galloni.

Intanto, per il proseguo del match di Coppa Italia contro il River Pieve, si giocherà mercoledì 6 ottobre alle 19.