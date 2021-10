Sport



Domani è derby tra River e Castelnuovo: in palio punti salvezza

sabato, 23 ottobre 2021, 15:52

di simone pierotti

Siamo a fine ottobre ed è già tempo del terzo derby stagionale tra River Pieve e Castelnuovo, dopo i due di Coppa Italia. Stavolta la posta in palio è decisamente più importante trattandosi di campionato e con le due formazioni appaiate in classifica con un punto, quindi entrambe a caccia della prima vittoria.

Si gioca alle 15 al Nobili di Piazza al Serchio, dove andò in scena la prima gara ufficiale della stagione. In quell’occasione fu una bella partita tirata, risolta di misura dalla formazione pievarina ma dopo che gli ospiti erano rimasti in doppia inferiorità numerica.

Il Castelnuovo si presenta all’appuntamento in buona condizione di forma, al di là di qualche acciacco, reduci da buone prestazioni ma nelle quali hanno raccolto poco in termini di reti e punti. E’ il momento di sbloccarsi per i gialloblu ma non sarà facile su un campo difficile contro i “cugini” che inseguono lo stesso obiettivo.

Intanto in casa gialloblu nel prossimo fine settimana partiranno tutti i campionati provinciali, con l’assoluta novità delle categorie “primi calci” e “piccoli amici”. La società di via Puccini ha presentato la domanda per ottenere la qualifica di Scuola Calcio Elitè per la prima volta nella propria storia: parametri e caratteristiche da rispettare per essere all’eccellenza della scuola calcio e fornire un prodotto di primo ordine ai piccoli atleti.