Sport



Eccellenza, nel finale la Lastrigiana supera il River Pieve

domenica, 31 ottobre 2021, 19:01

di michele masotti

2-0

Lastrigiana: Fedele, Barzini, Corradi, Lenzini, Calonaci, Biondi, Terzani (74’Francini), Leoncini (88’Querci), Silva Reis, Alecce (89’Calvetti), Del Pela (86’Crini) A disposizione: Giannini, Borgioli, Pierattini, Solvi e Fallani Allenatore: Bartalucci

River Pieve: Manfredi, Ramacciotti (10’Filippi), Benassi, Byaze, Leshi, Fontana, Satti, Cecchini, Petracci, Pieretti (74’Rocchiccioli) e Fanani (87’Maggi) A disposizione: Tozzini, Centoni, Faraglia, Ferri, Mitrotti e Morelli Allenatore: Edoardo Micchi

Arbitro: Leoni di Pisa (Assistenti Cinotti e Luti di Livorno)

Marcatori: 69’Calonaci e 78’ Del Pela

Note: Ammoniti Biondi, Leoncini, Alecce, Bartalucci, Petracci, Cecchini, Fontana e Byaze

Due gol subiti su altrettanti calci piazzati condannano il River Pieve alla sconfitta sul campo della Lastrigiana, la più immediata inseguitrice della capolista Tau Calcio. Ai “millionarios” della Garfagnana, costretti a rinunciare in avvio di match all’infortunato Ramacciotti, non è bastata disputare una buona per tornare a casa con un punto che sarebbe stato importanti ai fini della classifica. Contro una formazione di ottimo livello, non a caso la miglior difesa del girone con solo due reti incassate, Satti e compagni hanno creato un paio di occasioni per sbloccare il risultato salvo poi capitolare nel finale. Decisiva l’abilità nel gioco aereo della Lastrigiana, entità che può disporre di alcune elementi, su tutti i difensori centrali Calonaci e Biondi, dal grande impatto fisico.

Edoardo Micchi recupera dopo due turni di stop Cecchini, impostando Benassi sui linea dei centrocampisti. I piani tattici del leggendario attaccante del grande Castelnuovo vengono scombussolati a causa del guaio fisico che costringe il difensore Ramacciotti a gettare la spugna in avvio. In un primo tempo vivace e giocato su ritmi apprezzabili, gli ospiti pizzicano la traversa su calcio di punizione battuto da Petracci e vanno vicini al gol con un inserimento di Cecchini. La squadra fiorentina si rende a sua volta pericolosa con l’interessante Alecce e l’esperto centravanti Silva Reis.

La partita, come detto in apertura, si risolve nei venti minuti finali dopo che il River Pieve ha retto bene alla fase iniziale nella quale la Lastrigiana aveva premuto con una certa insistenza. Al 69’ un imperioso stacco aereo di capitan Calonaci supera Manfredi. Scena che si ripete, ma con un marcatore differente. Corner di Alecce e deviazione aerea vincente di Del Pela.

In attesa del prossimo turno di campionato, che vedrà salire al “Nobili” di Piazza al Serchio la capolista Tau Calcio, il River tornerà in campo mercoledì 3 novembre per gli ottavi di finale di Coppa Italia in casa della Massese, per un remake della sfida andata in scena nella prima giornata di campionato.