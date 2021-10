Sport



'Ferrari Tribute': secondo posto per Vergamini-Fabrizi alla 'Targa Florio'

mercoledì, 20 ottobre 2021, 10:57

Fabio Vergamini e Anna Maria Fabrizi, al volante della Ferrari 488 gtb, conquistano il secondo posto alla Targa Florio, Ferrari Tribute, edizione 2021, gara di regolarità auto valevole per il campionato grandi eventi, che si è svolta in Sicilia con l'organizzazione di Aci Sport e Ferrari il 15, 16 e 17 ottobre.



Lungo il percorso sono risultati evidenti gli effetti del maltempo che nei giorni precedenti ha colpito l'isola, mentre i tre giorni di gara sono stati caratterizzati da una meteo clemente, che pare aver concesso una tregua su misura. Nella prima tappa, che si è svolta sulla parte occidentale della Sicilia, le auto partite da Palermo hanno raggiunto Mazzara del Vallo, Erice e Trapani per tornare all'università del capoluogo, base logistica di tutta la manifestazione. Il secondo giorno le prove si sono svolte ad est di Palermo, salendo sulle Madonie che hanno offerto ai concorrenti un panorama molto bello e particolare ma anche una viabilità molto dissestata e impegnativa da percorrere con le Ferrari.



La mattinata di domenica 17 i concorrenti, dopo aver disputato alcune prove, hanno raggiunto il centro di Monreale dove hanno potuto ammirare gli stupendi interni del locale Duomo, patrimonio dell'Unesco. Tornando alla gara, l'equipaggio lucchese Vergamini Fabrizi si è portato subito al secondo posto che ha mantenuto fino al termine delle 104 prove cronometrare e delle 7 prove di media, durante le quali ha tentato di insidiare i capoclassifica Marco e Franco Serventi, confermando alla fine il secondo posto fra le ben 87 Ferrari iscritte, provenienti da tutta Europa e non solo, a riprova della volontà di ripartenza che ha caratterizzato questa edizione, che fa ben sperare per l'evento del prossimo anno alla quale molti concorrenti si sono dati appuntamento.