Sport



Franco Olivari (Orecchiella) primo fra i veterani nel pistoiese

domenica, 10 ottobre 2021, 19:27

Non numerosa la partecipazione alla quarantesima edizione "Attraverso il Verde dei Vivai Pistoiesi" dove hanno preso il via oltre 200 concorrenti fra i competitivi e partecipanti alla gara ludico motoria. La gara, che era organizzata dalla Polisportiva Ramini, sulla distanza di km 6 a cronometro, attraversando il verde dei vivai pistoiesi interamente pianeggiante.

La vittoria assoluta uomini è andata al massese Stefano Ofretti (Gas Runners Massa) che compie la distanza in 21’52’’, seguito a 8’’ da Michael Luongo (Orecchiella Garfagnana) e di 22’’ il montecatinese Gianmarco Scaldini (Atletica Vinci), quarto classificato Fabio Corradini (Gruppo Sportivo Gabbi Bologna) e quinto Federico Matteoni (Orecchiella Garfagnana).

Nei veterani uomini, miglior tempo per Alessandro Calzolari (La Galla Pontedera Atletica) con il tempo finale di 22’17’’ che precede Massimo Tocchini (Montecatini Marathon), terzo si classifica Gabriele Rinaldi (Montelupo Runners).

Franco Olivari (Orecchiella Garfagnana) si aggiudica la categoria veterani argento uomini in 25’24’’; il posto d’onore lo ottiene il compagno di squadra Adriano Matteoni, mentre al terzo si classifica Alberto Degli Esposti (Isolotto APD Firenze).

Nei veterani oro uomini il primo posto è andato a Sirio Salvatori (La Galla Pontedera Atletica) in 32’43’’ davanti a Luigi Vannini (Pro Avis Castelnuovo Magra) e terzo posto per Giuseppe Testa (Le Lumache Mezzana Prato).

Al primo posto nella categoria assoluta donne si classifica Cristina Mariani (Toscana Atletica Empoli) in 24’06’’ con un vantaggio di 1’37’’ su Elisa Dami (Silvano Fedi Pistoia) e di 2’31’’ Simona Corradossi (Orecchiella Garfagnana), al quarto posto Gianfranca Secci (Orecchiella Garfagnana) e quinta Anna Cerfeda (Silvano Fedi Pistoia).

Franchi Patrizia (Cai Pistoia) era l’unica partecipante nella categoria donne veterane e terminava la gara in 32’44, come unica iscritta nella categoria veterani argento donne Maria De Masi (Silvano Fedi Pistoia) che terminava in 36’29.