Sport



GhiviBorgo k.o. contro il Real Forte Querceta: Bifini verso l’esonero?

domenica, 31 ottobre 2021, 18:02

di michele masotti

0-2

GhivizzanoBorgo: Nucci, Riccioni, Baggiani (83’Pazzaglia), Monacizzo, Grea, Sorbo, Fazzi (87’Belluomini), Lauria (77’Tragni), Marquez, Nottoli (77’Cicali) e Aloia A disposizione: Calu, Bachini, Giulianelli, Fantini e Velani Allenatore: Alessio Bifini

Real Forte Querceta: Adornato, Contipelli (65’Ricci), Meucci (65’Amico), Bartolini, Cintoi, Bechini, Centonze, Lazzarini, Di Paola, Grassi (70’Islamaj) e Pegollo A disposizione: Citti, Della Pina, Lazzoni, Aquilante e Gargani Allenatore: Vitaliano Bonuccelli

Arbitro: Ursini di Pescara (Assistenti Carchesio e D’Ettore di Lanciano)

Marcatore: 40’Contipelli e 94’Di Paola

Note: Ammoniti Fazzi, Di Paola, Pegollo, Grea, Bartolini e Cintoi

Il derby della paura tra GhiviBorgo e Real Forte Querceta se lo aggiudicano, con un gol per tempo, i versiliesi che si rilanciano verso lidi di classifica decisamente più sereni. Si aggrava, invece, la crisi dei biancorossi, giunti al terzo passo falso interno e sempre più ultimi in classifica. La posizione del tecnico Alessio Bifini si fa sempre più critica, con lo spettro di un cambio in panchina ormai non più rimandabile.

Senza i lungodegenti Radano e Lischi, Bifini infonde anche fiducia all’undici uscito sconfitto nello scorso turno di campionato. Fazzi ritrova il suo posto come mezzala nei tre di centrocampo, Nottoli indossa ancora i panni del rifinitore alle spalle del tandem, chiamato al riscatto dopo alcuni match con le polveri bagnate, Aloia-Marquez. Il Real Forte Querceta presenta subito dal primo minuto l’ultimo arrivato, Luigi Grassi chiamato ad innescare Pegollo e Di Paola, ex di turno titolare così come il regista Bartolini. Gara delicata anche per i versiliesi, autori di un avvio di campionato stentato rispetto alle premesse della vigilia.

Già al 4’ la squadra di Bonuccelli sfiora il vantaggio con il colpo di testa ravvicinato di Di Paola ben deviato in corner dal reattivo Nucci. L’esperto attaccante ospite si fa vedere anche nelle vesti di suggeritore pennellando un traversone per Pegollo la cui semirovesciata esce di un soffio sul fondo. Colossale la chance capitati ai “colchoneros” della Media Valle, saliti di tono con il passare dei minuti, al 25’ quando Aloia calcia a colpo sicuro superando Adornato ma vedendosi respingere la sfera sulla linea di testa da Grassi. I centrocampisti Lauria e Fazzi ci provano dal limite dell’area senza però essere baciati dalla fortuna. Sul finire del primo tempo a colpire sono gli ospiti, abili a sfruttare le ormai abituali difficoltà del GhiviBorgo sulle palle da fermo. Ad approfittarne questa volta è l’ex Camaiore Contipelli, abile a deviare in rete di testa un corner calciato da Bartolini. Prima dell’intervallo c’è tempo per segnalare il brutto intervento in ritardo di Cintoi su capitan Grea, punito soltanto con un cartellino giallo.

Arrembante l’avvio di ripresa dei padroni di casa, costretti a tentare il tutto per tutto per non perdere un’altra partita in questo difficile avvio di stagione. Al 55’ Fazzi va vicino all’1-1 con un colpo di testa, una costante del pomeriggio del “Delle Terme”, su assist di Nottoli.

In pieno recupero Di Paola sigilla la partita grazie al più classico dei gol dell’ex in quella che potrebbe essere stata l’ultima partita sulla panchina del GhiviBorgo di Bifini. Domenica prossima, non si sa con quale allenatore, i biancorossi saranno di scena in provincia di Parma per lo scontro diretto contro la matricola Borgo San Donnino.