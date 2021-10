Sport



Gp Apuane: Fadda-Brunier-Bouamer assoluti ad Aosta

lunedì, 25 ottobre 2021, 10:30

Ottimo fine settimana, ricco di prestazioni maiuscole, per il GP Parco Alpi Apuane Team Ecoverde: dalla strada al trail arrivando ai primi cross stagionali, la presenza e i podi per i ragazzi di Graziano Poli non sono mancati. A Lucca, al "Piglione Trail", ottimo argento assoluto per Riccardi Picchi cosi' come Massimiliano Orsucci (8 assoluto) e buone prove per Damiano Bechelli, Luca Linari e Cristina Montagnini; a Rapallo, al "Trail di Rapallo", buona prova per Daniele Caltagirone; a Venezia, alla "Venice Marathon", buone prove per Luca Salotti e Andrea Meschi sulla prova regina di 42 km, mentre nella prova sulla distanza di 10 km, buone prove per Paola Lazzini, Francesca Tesconi e Alessandro Marlia; ad Aosta, alla "Staffetta delle Sette Torri di Aosta", vittoria assoluta per il terzetto apuano formato da Emanuele Fadda, Lorenzo Brunier e Omar Bouamer (quest'ultimo autore della frazione piu' veloce); a Volterra, nella classica "San Gimignano - Volterra", ottimo bronzo assoluto per Roberto Ria e buone prove per Simone Donati e Noemi Ferrari; a Firenze, al "Trofeo Le Panche", vittoria di categoria per Lorenzo Checcacci e Marco Osimanti e ottime prestazioni per Federico Gonfiantini e Rocco Cupolo; a Ferrara, alla "Corsa della Bonifica", ottimo argento assoluto per Giorgio Scialabba e ottima prova per Francesco D'Agostino (6 assoluto); a Valencia, alla "Valencia Half Marathon", buone prove per Niccolo' Fazzi e Diego Garbugino; a Bilbao, nel primo cross internazionale di stagione, ottimo ottavo posto assoluto per Paul Tiongik