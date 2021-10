Sport



Gp Apuane: Jamali conquista Prato, ottimo Mazzei a Pisa

martedì, 12 ottobre 2021, 12:41

Non solo ai Campionati Italiani su strada di Forli' il GP Parco Alpi Apuane è stato protagonista: anche entro i confini regionali e non, come ogni settimana, le prestazioni e i podi non sono mancati. Sabato 9 ottobre, a Firenze, al Campionato Regionale su strada CSI, oro di categoria e titolo toscano per Roberto Gianni e buona prova per Massimiliano Frandi; a Formentera, alla "Marato Popular Illa de Formentera", bronzo di categoria per Roberto Ria; domenica 10 ottobre, a Prato, all'"Ecomaratona pratese", oro assoluto per Jilali Jamali sulla distanza di 42 km, argento assoluto per Barbara Casaioli e buona prova per Gianfranco Ciccone, entrambi sulla distanza di 21 km; a Bucine, al "Valdambra Trail", bronzo di categoria per Alberto Cappello; a Pisa, alla "Pisa Ten", ottimi ori di categoria per Mirko Tarantola e Luca Biagi, argenti di categoria per Daniele Sandroni e Lorena Meroni e buone prove per Marco Sagramoni, Ludmillo Dal Lago, Giovanni Balloni e Gianluca Bertuccelli; sempre a Pisa, ma alla "Pisa Half Marathon", ottimo argento assoluto per Juri Mazzei e buone prove per Zivago Anchesi, Alessandro Berlucchi, Federico Gonfiantini, Marco Mattei, Luca Salotti, Adriano Mattei, Michelangelo Fanani, Giulio Buchignani e Marua Prevato.