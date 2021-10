Sport



Gp Apuane: Tiongik vola a Cremona, Mazzei assoluto in Val di Chiana

mercoledì, 20 ottobre 2021, 08:24

Buon fine settimana per il GP Parco Alpi Apuane Team Ecoverde; sabato 16 ottobre Omar Bouamer, a Biella, nel meeting in pista sui 3000 metri vinti da Pietro Arese con il tempo di 8'21',' ha condotto un'ottima gara, terminando all'ottavo posto assoluto con il tempo di 8'34''; domenica 17 ottobre, a Cremona, alla "Cremona Half Marathon", ottimo argento assoluto per Paul Tiongik con il tempo di 1h03'21''; a Siena, alla "Ecomaratona del Chianti", buona prova per Riccardo Durano sulla distanza di 42 km, mentre sulla distanza di 21 km, splendida vittoria per Juri Mazzei e buona prova sulla distanza di 13 km per Luca Dal Lago; ad Aosta, alla "Forten Bard Valle d'Aosta", ottimi secondo e terzo posto assoluto per Omar Bouamer e Lorenzo Brunier, il primo terminando in volata con il pluricampione mondiale di corsa in montagna Xavier Chevrier.