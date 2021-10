Sport



Gp Apuane, tutto pronto per la 16^ “StraCastelnuovo”

mercoledì, 13 ottobre 2021, 21:30

di michele masotti

Sta per volgere al termine il conto alla rovescia che conduce all’edizione numero 16 della “StraCastelnuovo”, ormai una classica gara podistica in programma nel centro cittadino sabato 16 ottobre, con partenza fissata per le ore 15:30. La manifestazione, patrocinata dalla locale amministrazione comunale, dall’ente Parco Alpi Apuane, dai Frates Garfagnana e dalla Uisp, vedrà la parte organizzativa curata, come sempre, dal Gruppo podistico Parco Alpi Apuane-Team Ecoverde.

Alla società più numerosa verrà consegnato il “Memorial Moreno Toni” mentre vincerà il “Memorial Giuseppe Bonaldi” il team che avrà totalizzato il maggior punteggio. Saranno premiati oltre 60 atleti, suddivisi in sei categorie maschili e femminili, che saliranno sul palco di piazza Umberto attorno alle ore 17. Il ritrovo dei partecipanti è programmata per le 14. Come ogni competizione podistica, inoltre, verranno applicate le procedure di controllo anti Covid-19.

Nella prova assoluta maschile si preannuncia avvincente la sfida tra Giacomo Verona, portacolori della società garfagnina, il più volte nazionale di corsa in montagna Massimo Mei, attualmente tesserato con l’Atletica Castello e Andrea Ghia del Cus Genova, medaglia d’argento nel 2019 dietro il vincitore Guerra. In campo femminile le favorite sono la vincitrice dell’edizione 2019 Federica Baldini, rappresentante della Pro Patria Milano, la pluricampionessa della Galla Pontedera Gloria Marconi con le garfagnine Elena Bertolotti e Francesca Setti che si propongono come outsider di lusso.

La novità del 2021 del podismo nel capoluogo garfagnino sarà la “1° Corsa per Maria Rosa”, marcia ludico motoria che si correrà domenica 17 ottobre con partenza alle 9:30, il cui ricavato andrà alla ricerca contro il cancro. Per avere ulteriori informazioni ed iscriversi è possibile chiamare il 3473796343 o www.gpparcoalpiapuane.it