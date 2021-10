Sport



Gruppo Marciatori Barga: ottima ripartenza dopo il Covid

mercoledì, 27 ottobre 2021, 22:32

Domenica 24 ottobre si è disputato il Piglione Trail, gara che si svolge nel comune di Pescaglia con due percorsi di Km. 25 e km. 50. Nel percorso corto, con partenza da San Rocco in Turrite e ritorno attraverso un tragitto su e giù in altura che tocca anche Colognora, Villa a Roggio, Ansana, Colle e Gello, Stefania Giovannetti del gruppo Marciatori Barga porta a casa il 1° posto in classifica di categoria impiegando il tempo di h. 3.17.43.

Sempre domenica 24, alla Maratona di Venezia, buona prestazione del marciatore barghigiano Andrea Mori che sui classici km. 42,195 fa segnare un lusinghiero cronometro impiegando h. 3.44.32.

Due ottime prestazioni dei due atleti dopo il fermo dovuto alle note vicende Covid.