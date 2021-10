Sport



Il Castelnuovo non sfonda il muro del Prato 2000, ma muove la classifica: 0-0

domenica, 17 ottobre 2021, 19:19

di simone pierotti

0-0

Castelnuovo: Papeschi, Bacci, Giusti, Biagioni L, Biagioni R, Inglese, Casci (38’ s.t. Lucchesini), Marganti (38’ s.t. Ghiloni), Valiensi, Piacentini (41’ s.t. Ghafouri), El Hadoui (27’ s.t. Orsetti) A disp.: Pili, Telloli, Galletti, Magera, Nardini All.: Biggeri

Prato 2000: Brunelli, Zinna, Fratoni, Lunghi (25’ s.t. Safina), Mazzanti, Guidotti (25’ s.t. Chiti), Baroncelli, Casati (15’ s.t. Mearini), Dingozi, Servillo, Algerino (32’ s.t. Rozzi) A disp.: Pellegrini, Testaguzza, Proietto, Parrini, Liscio All.: Settesoldi

Arbitro: Simone Cremonini di Pisa

Note: Al 45’ s.t. espulso dalla panchina il vice allenatore Matteo Pieroni. Ammoniti Bacci, Biagioni L

Primo punto stagionale del Castelnuovo che gioca un buon match ma non riesce a fare breccia nella retroguardia del Prato 2000. Un punto che per il momento può bastare; note positive, la ritrovata solidità difensiva, la generosità espressa da tutto il complesso e la prova dei giovani, tra i migliori in campo. E’ mancata la rete, nonostante alcune azioni pericolose ma anche gli ospiti, nel corso del primo tempo, hanno messo i brividi all’attento Paoleschi.

Primo tempo complicato per il Castelnuovo che deve resistere alla pressione continua degli ospiti, e si affida ad azioni di rimessa. Eppure la prima azione degna di nota vede protagonisti i gialloblu al 15’ con la fuga sulla destra di Casci che mette nel mezzo trovando Valiensi in semirovesciata che calcia alto da buona posizione. Al 21’ bella parata di Papeschi su colpo di testa di Servillo da distanza ravvicinata. Al 31’ tiro da fuori area di Servillo e palo pieno. Al 35’ bel traversone tagliente di Piacentini che attraversa tutta l’area senza che nessun compagno ci arrivi. Al 38’ colpo di testa di Inglese in area e palla bloccata dal portiere. Al 44’ occasione per Casci che dall’interno dell’area calcia alto. La ripresa si apre con un’azione concitata del Castelnuovo su calcio d’angolo: si accende una mischia nell’area di rigore degli ospiti, i gialloblu provano la conclusione in un paio di occasioni, deviazione di un difensore. Al 19’ conclusione dal limite di El Hadoui, palla debole che viene bloccata dal portiere. Al 30’ altra fiammata di Casci che dalla sinistra calcia in porta in diagonale ma la palla resta troppo centrale. Il Castelnuovo non molla e gioca un finale di gara molto generoso, creando alcune insidiose azioni in area su calci piazzati, ma senza sfondare il muro degli avversari. Finisce così a reti inviolate. Prossimo match, il derby sul campo del River Pieve che, alla luce della classifica, diventa uno scontro salvezza importante.