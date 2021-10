Sport



Il GhiviBorgo non decolla: a Bagni di Lucca festeggia il Prato

domenica, 3 ottobre 2021, 17:56

di michele masotti

1-2

GhivizzanoBorgo: Radano, Baggiani (86’Pazzaglia), Riccioni (50’Bachini), Monacizzo (65’Romani), Grea, Sorbo, Lauria, Tragni (46’Belluomini), Marquez, Nottoli e Aloia (65’Fantini) A disposizione: Nucci, Velani, Giulianelli, Frateschi Allenatore: Alessio Bifini

Prato: Pagnini, Grillo (57’Lugnan), Sciannamè, Ferretti, Maione (66’Diallo), Romiti, Angeli, Cestaro, Pardera, Aleksic (24’Tomaselli) e Nicoli A disposizione: Cangioli, Guida, D’Orsi, Soldani, Tirapelle Lugnan e Renzi Allenatore: Marco Amelia

Arbitro: Bracaccini di Macerata (Assistenti Singh e Preci di Macerata)

Marcatore: 3’Nicoli, 48’Grillo e 86’Lauria

Buona la prima sulla panchina del Prato per il campione del mondo 2006 Marco Amelia mentre il GhiviBorgo, uscito sconfitto per 1-2 dal confronto tra le ultime della classe, continua a leccarsi le ferite per un avvio di stagione davvero da dimenticare. Con quella odierna diventano quattro i passi falsi in altrettanti incontri ufficiali incassati da Grea e compagni. Sebbene il campionato sia soltanto alle prime battute, già mercoledì nell’infrasettimanale in casa della Bagnolese, entità alla portata dei biancorossi, il GhiviBorgo si gioca tanto per evitare aggravare l’attuale spirale negativa di risultati.

Senza gli squalificati Ghini e Fazzi, Bifini recupera sia tra i pali Radano che al centro della difesa Grea. Confermati in attacco Aloia e Marquez con Nottoli a supporto. I lanieri, reduci dal fulmineo cambio di allenatore, schierano dal primo minuto gli ex Pagnini e Sciannamè mentre tra gli under Amelia concede fiducia al centrocampista Pardera. Come avvenuto nel precedente turno interno, l’avvio dei biancorossi è terribile. Al 3’ gli ospiti sbloccano già il risultato con un destro vincente dal limite dell’area di Nicoli, arrivato in estate dalla Sammaurese. Ennesima partenza a rilento per i “colchoneros” della Media Valle che ci mette qualche minuto per entrare completamente nel match. Il finale di prima frazione vede i locali produrre dei segnali di risveglio che lascerebbero presagire una ripresa votata all’arma bianca verso l’area di rigore del Prato. Proprio nel recupero, però, i biancoazzurri trovano il raddoppio proprio con Grillo, abile ad approfittare di un’errata lettura difensiva dei biancorossi.

Sotto di due reti e con l’inerzia del match totalmente dalla parte del Prato, mister Bifini prova ad appellarsi alla panchina inserendo le quote Bachini e Belluomini al posto di Riccioni e Tragni, sbilanciando ulteriormente il baricentro della sua squadra. Non avendo più niente da perdere, i padroni di casa si spingono in avanti costruendo una doppia chance con Aloia e Marquez che finiscono di poco sul fondo. Al 86’ il centrocampista Lauria riapre i conti grazie ad un bel tiro. Nel finale l’assalto dei locali non porta al clamoroso 2-2, con il Prato che spreca il match point in contropiede con il subentrato Lugnan.

Il Prato si prende una boccata d’aria dopo una settimana turbolenta mentre il GhiviBorgo deve rimandare ancora una volta l’appuntamento con i primi punti di questo campionato.