Il Gp Apuane a Forlì per la storia

lunedì, 4 ottobre 2021, 12:24

Il Parco ha brillato con prestazioni più che positive anche questo fine settimana, dove la strada è stata la protagonista indiscussa sulle distanze più varie

lunedì, 4 ottobre 2021, 10:20

Affollata partecipazione alla sesta edizione della "Avis Run Montecatini”, organizzata dalla locale Avis con la collaborazione della società Montecatini Marathon sulla distanza di km 10 per i competitivi e di km 5 per la ludico motoria

lunedì, 4 ottobre 2021, 10:18

Finalmente, dopo circa un anno di attesa, oggi si è disputata la prima giornata di campionato nei vari campi dilettantistici. Sette le squadre locali scese in campo, nel girone C di seconda categoria, che ora analizzeremo dettagliatamente

lunedì, 4 ottobre 2021, 10:16

Inizia con un pareggio a reti bianche sull’ostico campo della Larcianese il cammino del Pieve Fosciana nel girone A della Promozione versione 2021-2022

domenica, 3 ottobre 2021, 18:15

Sette gol, tre espulsi e quattro ammoniti per un pomeriggio veramente movimentato. È questo il menù cucinato dal divertente confronto diretto dello stadio “Degli Oliveti” di Massa

domenica, 3 ottobre 2021, 18:00

Dopo l’antipasto di Coppa per il Castelnuovo arriva l’esordio in Eccellenza: di fronte una delle formazioni più accreditare per le prime posizioni, lo Zenith Prato. Mister Biggeri deve far fronte ad alcune assenze. Foto