Sport



Il Gp Apuane conquista l’argento assoluto ai campionati italiani su strada

lunedì, 11 ottobre 2021, 13:27

Il GP Parco Alpi Apuane Team Ecoverde ha scritto l'ennesima pagina di storia. Pochi aggettivi sono rimasti per descrivere il lavoro dello staff biancoverde, formato dal presidente Graziano Poli, il direttore sportivo Paolo Bonatti Tagliolo e l'onnipresente Paola Lazzini: il secondo posto ai Campionati Italiani su 10 km su strada e il titolo Under 23 sulla distanza del fuoriclasse Francesco Guerra parlano di tutte le cose positive che la realta' di Piazza Umberto ha saputo creare nel corso degli anni, attraversando i momenti meno brillanti, fatti di problemi e uscendone ogni volta piu' forte di prima. A Forli', l'asticella e' stata spostata ancora di un gradino rispetto a quel giorno di Settembre 2003 a Palermo dove i ragazzi del presidente Graziano Poli conquistarono lo storico bronzo a squadre: le prestazioni di Paul Tiongik (10 assoluto in 28'55''), Francesco Guerra (11 assoluto in 28'56''), Omar Bouamer (12 assoluto in 28'56''), Vincenzo Agnello (34 assoluto in 29'51''), Alessandro Brancato (38 assoluto in 29'57''), Alessio Terrasi (50 assoluto in 30'19''), Lorenzo Brunier (83 assoluto in 31'19''), Emanuele Fadda (126 assoluto in 32'17''), Giorgio Scialabba (144 assoluto in 32'40'') e Matteo Coturri (244 assoluto in 34'07'') hanno permesso tutto questo. E mentre si pensa gia' al prossimo obiettivo, i complimenti sono doverosi verso tutte le persone che hanno permesso e che permettono ogni giorno questo tipo di soddisfazioni.