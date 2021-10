Sport



Il River Pieve rimonta il Castelnuovo che scivola all’ultimo posto

domenica, 24 ottobre 2021, 19:46

di simone pierotti

2-1

RIVER PIEVE: Manfredi, Ramacciotti (30’ s.t. Centoni), Filippi (36’ s.t. Faraglia), Byaze, Leshi, Mitrotti (25’ p.t. Fontana), Satti, Benassi, Petracci, Maggi (5’ s.t. Pieretti), Rocchiccioli (25’ s.t. Fanani) A disp.: Tonarelli, Cecchini, Morelli, Orsi All.: Micchi

CASTELNUOVO: Papeschi, Giusti, Telloli (16’ s.t. Morelli), Biagioni L (31’ s.t. Galletti), Biagioni R, Bacci, Casci, Marganti, Lucchesini (16’ s.t. Ghafouri), Piacentini, El Hadoui (43’ s.t. Gheri) A disp.: Pili, Valiensi, Ghiloni, Orsetti, Bucsa All.: Biggeri

Arbitro: sig. Guidotto di Schio

Marcatori: 4’ p.t. Casci, 1’ s.t. Benassi, 15’ s.t. Pieretti

Note: Al 46’ s.t. espulso Morelli. Ammonito Bacci

Piazza al Serchio: River Pieve bestia nera del Castelnuovo che perde il terzo confronto su tre nel giro di un mese, dopo la doppia sfida di Coppa. Un’amara sconfitta giunta dopo un inizio di partita positivo che aveva fatto ben sperare e che poi è stato vanificato dalla rimonta dei locali grazie a due prodezze balistiche. Il risultato penalizza oltre misura i gialloblu che tuttavia si leccano ancora le ferite per una sconfitta che li lascia ad un punto in classifica, all’ultimo posto.

Mister Biggeri, oltre alla punta Galloni, deve fare a meno di Inglese, mentre torna disponibile Morelli. Il Castelnuovo scende in campo con il piglio giusto e schiaccia gli avversari fin dai primi minuti. Prima un colpo di testa di El Hadoui sopra la traversa, quindi arriva la rete del vantaggio al 4’: palla filtrante di Lorenzo Biagioni che mette in movimento Casci che, dalla destra, batte Manfredi. Castelnuovo in vantaggio e, dopo un minuto, Lucchesini ha la palla giusta per calciare in porta da posizione centrale ma non trova l’angolo e il portiere blocca. Lo stesso Lucchesini al 15’ è protagonista di un colpo di testa che esce a lato. Al 18’ ci prova il River con un colpo di testa di Benassi a lato. Poco da segnalare per tutto il primo tempo, con gli ospiti che controllano senza particolari problemi. Il secondo tempo parte con la doccia fredda per il Castelnuovo: conclusione dai 40 metri di Benassi che si insacca nel sette, capolavoro balistico che rimette in equilibrio la partita. I padroni di casa, di colpo, trovano carattere e convinzione, i gialloblu si schiacciano. Al 14’ punizione di Benassi ribattuta da un difensore in calcio d’angolo. Sulla battuta conseguente la difesa respinge corto e Pieretti dal limite dell’area pesca il jolly nell’angolo più lontano. Cambia completamente il match, con il Castelnuovo che si scuote nell’ultimo quarto d’ora. Al 35’ tiro a lato di Galletti dal limite dell’area. L’occasione buona è sui piedi di Galletti a tempo scaduto ma il centrocampista non trova la coordinazione e viene anticipato da un avversario. Finisce con l’esultanza della squadra di Micchi, con il Castelnuovo che cercherà il riscatto contro il San Marco Avenza già da domenica prossima.