Inattesa sconfitta del Pieve Fosciana a Marina di Massa

domenica, 31 ottobre 2021, 22:27

di michele masotti

2-0

Virtus Marina di Massa: Barbieri, Della Tommasina, Magnani, Imperatrice, Ibba, Samuele Nardini, De Bellis, Ferrari, Bendinelli, Nardini Niccolò (Cissè) e Lazzini A disposizione: Moretti, Cavalletti, Veschi, Diouf, Cissè, Praticò, Turini, Airaghi e Seck Allenatore: Luca Ravecca

Pieve Fosciana: Regoli, Pietrazzini, Touray (Angelini), Barsanti, Cristiani, Pieri, Lucchesi, Bonini, Daniele Dini (Parmigiani), Bachini e Babboni (Corrado Dini) A disposizione: Tocchini, Gioele Giusti, Davide Cavani, Teani, Canozzi e Matteo Cavani Allenatore: Riccardo Contadini

Arbitro: Zmau di Prato (Assistenti Argiolas e Santaera di Pisa)

Marcatori: 50’ Lazzini e 72’Cissè

Prima sconfitta stagionale per il Pieve Fosciana, sorpresa in trasferta dalla Virtus Marina di Massa che ha così ottenuto la seconda vittoria del suo torneo. Ripresa fatale per la compagine di Contadini, scivolata da stasera al quinto posto a -3 dalla capolista Quarrata, prossima avversaria proprio dei biancorossi. Passo indietro rispetto a sette giorni fa, allora arrivò una bella vittoria sul quotato Meridien Larciano, per Lucchesi e compagni che non sono riusciti a reagire all’eurogol griffato Lazzini, una prodezza che ha dato maggior coraggio alla squadra più giovane del torneo. L’opportunità del riscatto per la compagine, anche oggi priva degli attaccanti Bosi, Remaschi e Odoardo Giusti, potrebbe arrivare già mercoledì quando il Pieve Fosciana sarà di scena a Capezzano Pianore per il secondo turno di Coppa Italia. Giornata negativa, inoltre, anche dal punto di vista fisico in virtù degli acciacchi che hanno costretto Touray, Babboni e Daniele Dini ad uscire anzitempo.

In un primo tempo sostanzialmente equilibrato, sono gli ospiti ad avere le migliori chance per passare in vantaggio. La conclusione di Pieri finisce fuori di poco, stesso esito per i colpi di testa di Babboni e Barsanti. In avvio di ripresa, ecco la svolta che decide, di fatto, il confronto andato in onda sul sintetico di Romagnano. È il 50’ quando Lazzini realizza l’eurogol della settimana, calciando da 40 metri e centrando il bersaglio grosso. La reazione degli ospiti appare confusa, con gli assalti offensivi che risultano sterili dinanzi ad una difesa rinvigorita dall’1-0. Al 72’ il classe 2003 Cissè, da poco entrato in campo, chiude i conti con un gran tiro dal limite dell’area. Le uniche note positiva di giornata per gli ospiti sono i rientri di Angelini e Corrado Dini, elementi importanti nella rosa di mister Contadini, anche oggi alle prese con diverse defezioni.

Detto dell’impegno infrasettimanale in terra versiliese, domenica prossima capitan Lucchesi e compagno riceveranno la visita proprio della capolista Quarrata, fermato quest’oggi sullo 0-0 nel derby tutto pistoiese contro la Lampo.