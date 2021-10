Sport



Jamali, Sandroni e Ria volano sul gradino più alto del podio

lunedì, 4 ottobre 2021, 12:24

Il Parco ha brillato con prestazioni più che positive anche questo fine settimana, dove la strada è stata la protagonista indiscussa sulle distanze più varie. I ragazzi del presidente Graziano Poli sono eccezionali come sempre, in vari luoghi e su corse impegnative.



Domenica 3 ottobre, a Montecatini, alla "Avis Run 10 Km", ottimi ori di categoria per Marco Osimanti e Claudio Cevasco, argento di categoria per Nicola Matteucci e bronzi di categoria per Rocco Cupolo e Barbara Casaioli e buone prove per Marco Sagramoni (8 assoluto), Daniele D'Andrea, Nicola Vanni, Federico Gonfiantini, Giovanni Marra e Carmine Tommaselli; a Telese Terme, alla "Mezzamaratona Citta' di Telese", splendido argento assoluto per Paul Tiongik che con il tempo di 1h02'11'' ha siglato anche la propria seconda migliore prestazione di sempre; al Mugello, alla "Maratona del Mugello", bellissima vittoria per Jilali Jamali, assente per un lungo periodo di tempo e interprete di lusso sulla distanza, su un percorso molto duro e particolare; all'Isola d'Elba, alla "Maratone Dell'Elba", buona prova per Marco Meschi; a Sestri Levante, alla "Mezzamaratona delle Baie", oro di categorie per Adriano Mattei (6 assoluto), argento di categoria per Michelangelo Fanani, bronzo di categoria per Daniele Caltagirone e bella prova per Vincenzo Chisari; a Bolgheri, alla "10 km Tuscan Ecomarathon", vittoria assoluta per Daniele Sandroni; a Campiglia Marittima, in una prova locale di 18 km, ottima vittoria assoluta per Roberto Ria e bella prova per Alessandro Marlia (4 assoluto)