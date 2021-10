Sport



La generosità non premia il Castelnuovo che si deve accontentare di un punto

domenica, 31 ottobre 2021, 18:07

di simone pierotti

0-0

CASTELNUOVO: Papeschi, Giusti (8’ s.t. Valiensi), Telloli, Biagioni L, Biagioni R (8’ s.t. Galletti), Inglese, Casci (8’ s.t. Orsetti), Marganti G, Galloni (43’ s.t. Piacentini), El Hadoui, Lucchesini A disp.: Pili, Marganti M, Gheri, Ghafouri, Ghiloni All.: Biggeri

SAN MARCO AVENZA: Cacchioli, De Angeli, Sparaciari (29’ s.t. Raffo), Viti (29’ s.t. Ballani), Zuccarelli, Cucurnia, Gabrielli, Diawara, Buffa, Doretti (18’ s.t. Tersigni), Montecalvo A disp.: Lombardo, Baeza, Mazzei, Valori, Lazri, Sgadò All.: Della Bona

Arbitro: Alban Zadrima di Pistoia

Note: Ammoniti Inglese, Casci, Gabrielli, Telloli, Valiensi

Castelnuovo di Garfagnana: Il Castelnuovo deve rimandare ancora l’appuntamento con la prima vittoria stagionale ma, almeno, muove la classifica. Ancora una partita giocata con coraggio e il giusto piglio, con i tanti giovani che si sono avvicendati nel corso dei 90 (e più) minuti che si sono ben espressi, ma è mancato il gol. Stavolta ci sono state le occasioni da rete, almeno tre – quattro davvero importanti, ma è mancato il guizzo.

La buona notizia è il rientro del centravanti Galloni, ma Piacentini è costretto a partire dalla panchina mentre Bacci va in tribuna, a cui si aggiunge Morelli squalificato. Parte meglio il San Marco Avenza che prova a sorprendere i padroni di casa. Sono tutti i padroni di casa a sfiorare la rete dopo un minuto di gioco con una deviazione di Galloni che si alza sopra la traversa. Al 9’ insidioso calcio di punizione di Diawara che viene respinto da Papeschi. Al 14’ occasione per gli ospiti con Buffa che viene fermato dalla pronta uscita dell’estremo locale. Al 28’ un calcio di punizione di Gabrielli viene respinto dalla barriera. Al 30’ colpo di testa di Montecalvo parato dal portiere. Al 31’ tiro di Doretti dal limite dell’area, la difesa tocca in angolo. Al 35’ ancora una conclusione potente di Doretti che Papeschi respinge. Al 36’ break del Castelnuovo con Biagioni L che calcia da fuori area, ma un difensore tocca in angolo.

Adesso il gioco è equilibrato, con le due squadre che cercano entrambe la rete. Ad inizio ripresa da segnalare il triplo cambio del Castelnuovo che sconvolge le carte in tavola inserendo Galletti, Orsetti e Valiensi al posto di Biagioni R, Casci e Giusti. Al 20’ calcio di punizione di Galloni che sfiora la traversa. Al 29’ il Castelnuovo va vicino alla rete con El Hadoui che trova un varco sulla sinistra e, da ottima posizione, calcia sull’esterno della rete. Al 37’ altra occasione per i gialloblu con Marganti che non arriva di un soffio su un invitante cross di Orsetti dalla destra. Inizia il recupero che si apre con una palla gol sui piedi di Piacentini lanciato a rete: l’attaccante, appena entrato, controlla e avanza ma calcia troppo debolmente e il portiere blocca. Sfuma l’ultima occasione per il Castelnuovo che, al fischio finale, non ha comunque nulla da rimproverarsi.