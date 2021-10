Sport



La partita più… corta nella storia del Castelnuovo premia il River Pieve

giovedì, 7 ottobre 2021, 08:50

di simone pierotti

Come noto, la modifica del regolamento per il recupero delle partite sospese è stato modificato due anni fa e così può accadere anche il paradosso di ritrovarsi al campo per giocare un quarto d’ora! Fortuna ha voluta che la sospensione sia avvenuta in un match tra due formazioni distanti tre chilometri, Castelnuovo e River Pieve. Ieri sera si è concluso infatti l’incontro di ritorno tra le due squadre, sospeso al 75’ minuto lo scorso 26 settembre: nulla di fatto nello scampolo finale, con il risultato rimasto sul 2-0 per gli ospiti, che hanno così accesso al secondo turno.

Per onor di cronaca queste le due formazioni schierate. Il Castelnuovo è sceso in campo con Pili, Nardini, Telloli, Biagioni L, Bacci, Marganti M, Magera, Valiensi, Galletti, Piacentini, Orsetti A disp: Frugoli, Giusti, Ghiloni, Ghafouri, Bucsa, Lombardi, Venanzi, Gheri. Il River Pieve ha schierato solo undici giocatori, avendo esaurito tutte e cinque le sostituzioni: Tozzini, Ramacciotti, Centoni, Fanani, Satti, Rocchiccioli, Byaze, Filippi, Faraglia, Maggi, Morelli.