Lucchesi si aggiudica il Trofeo Peugeot 208 Rally Cup Top 2021

mercoledì, 13 ottobre 2021, 11:01

In vista dell'ultimo appuntamento del Campionato Italiano Rally Terra, il pluricampione italiano Rally, Paolo Andreucci, si presenta ai nastri di partenza del Rally delle Marche, evento di apertura del Challenge Raceday Rally Terra 2021-2022, in programma a Cingoli per il 15 e 16 ottobre

martedì, 12 ottobre 2021, 12:41

Non solo ai Campionati Italiani su strada di Forli' il GP Parco Alpi Apuane è stato protagonista: anche entro i confini regionali e non, come ogni settimana, le prestazioni e i podi non sono mancati

lunedì, 11 ottobre 2021, 13:27

Il GP Parco Alpi Apuane Team Ecoverde ha scritto l'ennesima pagina di storia. Pochi aggettivi sono rimasti per descrivere il lavoro dello staff biancoverde, formato dal presidente Graziano Poli, il direttore sportivo Paolo Bonatti Tagliolo e l'onnipresente Paola Lazzini

domenica, 10 ottobre 2021, 22:21

Sfortunato esordio casalingo per il River Pieve di Edoardo Micchi, superato di misura da un San Marco Avenza che ha capitalizzato al meglio il gran gol siglato in avvio di ripresa da Gabrielli

domenica, 10 ottobre 2021, 21:38

Nel debutto stagionale al “Guido Angelini”, in Coppa Italia capitan Lucchesi e compagni furono costretti a traslocare al “Nardini” di Castelnuovo, il Pieve Fosciana pareggia in rimonta contro il Capezzano, compagine in Promozione dopo nove anni

domenica, 10 ottobre 2021, 20:01

Prestazione di carattere del GhivizzanoBorgo, vittorioso al “Delle Terme” in rimonta per 2-1 sulla Tritium, compagine lombarda che ha militato recentemente nel calcio professionistico