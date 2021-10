Sport



Ottobre al Golf Club: torna la 'Coppa del presidente'

venerdì, 8 ottobre 2021, 11:41

Con l'arrivo di ottobre arriva anche l'immancabile Coppa del Presidente in onore dell'attuale presidente Pierluigi Barsanti, che da anni ricopre la carica al Golf Club Garfagnana svolgendo questa incombenza in modo concreto e affabile mettendosi sempre a disposizione dei soci nelle varie necessità. Partner e sponsor d'eccezione per questa gara è Astoria, rappresentato nella persona di Walter Borelli socio fondatore del circolo, che oltre a ufficiare questa gara allieta le premiazioni al circolo con i propri prosecchi e non solo.

Nello specifico la gara è stata combattuta, anche il meteo ha voluto metterci la mano nella giornata di domenica, ma i golfisti Garfagnini non si sono persi d'animo e hanno dato adito a buoni risultati. Nel Lordo Maiko Piagentini conquista la prima posizione con 29 punti. Nella prima categoria Alessandro Berti scavalca Stefano Dini lasciandolo al secondo posto. Più combattuta la classifica in seconda categoria dove Daniele Lenzi svetta con 34 punti su Thomas Kupfer che con 33 punti si piazza in seconda posizione. In terza, invece, uno stoico Rodolfo Lombardi, con 33 punti, riesce a strappare il gradino più alto del podio a Antonio Pancetti che si ferma a 30 Punti.

Tutto il circolo ringrazia sia lo sponsor Astoria che lo stesso Presidente Barsanti, e ricordano la gara del prossimo weekend, 9 e 10 ottobre, Trofeo Serchio Pali.