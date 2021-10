Sport



Pareggio in extremis per il GhiviBorgo nella sfida salvezza contro il Progresso

mercoledì, 20 ottobre 2021, 17:41

di michele masotti

1-1

GhivizzanoBorgo: Nucci, Riccioni, Fazzi, Monacizzo, Grea, Sorbo, Lauria (60’Pazzaglia), Tragni (60’Baggiani), Marquez, Belluomini (65’Fantini) e Nottoli A disposizione: Calu, Velani, Campani, Giulianelli, Aloia e Bachini Allenatore: Alessio Bifini

Progresso: Celeste, Mele, Rea, Ferraresi, Fiore, Gulinatti, Sansò (65’Esposito), Bagatti (60’Rossi), D’Amauri, Marchetti e Matta A disposizione: Tartaruga, Grandini, Ciaccia, Grazia, Bonvicini e Maltoni Allenatore: Roberto Moscariello

Arbitro: Giammarco Vailati di Crema (Assistenti Vora di Como e Macchi di Gallarate)

Marcatore: 18’D’Amauri e 86’Fazzi

Note: Espulsi al 75’Matta e al 95’Ferraresi per somma di ammonizioni. Ammoniti Rea, Lauria, Pazzaglia, Sansò e Bagatti

In zona cesarini il GhiviBorgo acciuffa un pareggio interno contro i bolognesi del Progresso, formazione anch’essa risucchiata nelle sabbie mobili della bassa classifica. Generosa la prova della squadra di Bifini, sempre ultima in classifica ma da stasera in coabitazione con la Bagnolese, che ha dovuto rincorrere dalla prima metà della frazione inaugurale a causa dell’ennesima sbavatura difensivo di questo avvio di campionato. Eppure anche oggi al “Delle Terme” capitan Grea e compagni avevano costruito più occasioni dei rivali, peccando di precisione negli ultimi sedici metri.

Nel match che potrebbe rivestire un peso specifico indifferente sulla sua esperienza in biancorosso, mister Bifini non può schierare dal primo minuto l’acciaccato Aloia, sostituito nell’undici iniziale dal classe 2003 Belluomini. Fazzi viene nuovamente impostato come terzino sinistro mentre le chiave della mediana sono consegnate all’altro ex Lucchese Monacizzo. Dal canto loro gli ospiti, privi dello squalificato Cantelli, propongono in mezzo al campo l’ex di turno Bagatti, mezzala con doti offensive che due stagioni fa diede un contributo alla salvezza dei biancorossi. Andando in controtendenza con la maggior parte dei club di D, mister Moscariello si affida tra i pali all’over Celeste.

Consci della delicatezza del match, i “colchoneros” della Media Valle partono con il piede sull’acceleratore. Al 12’ il destro dal limite dell’area di Nottoli sfiora il palo alla sinistra di Celeste. Tre minuti dopo il classe 1999 suggerisce per l’accorrente Fazzi che si vede deviare il suo tiro in corner. Alla prima sortita offensiva, il Progresso centra subito il bersaglio grosso sfruttando le ormai proverbiali amnesie difensive dei biancorossi. è il minuto numero diciotto quando una punizione dalla trequarti pesca l’inserimento di D’Amauri che con un interno destro batte Nucci. Secondo gol in campionato per l’attaccante prelevato dalla Casatese e chiamato a raccogliere la pesante eredità di Vassallo. I padroni di casa potrebbero immediatamente pareggiare al 24’, ma al giovane Belluomini, posizionato all’altezza del dischetto del rigore, manca il killer instinct per superare Celeste.

La ripresa si apre con un’occasione a testa. Al 47’ la conclusione di Nottoli non inquadra lo specchio della porta. Stesso esito quattro minuti dopo per il tentativo di Marchetti. Al 54’ doppio chance per i bolognesi di chiudere anzitempo la contesa. Nucci si esalta sul tiro ravvicinato di Bagatti per poi ripetersi, sul successivo tiro dalla bandierina, su Ferraresi. Bifini prova a cercare delle soluzioni dalla panchina inserendo Baggiani, Pazzaglia e Fantini. Proprio al giocatore scuola Carrarese viene annullato per un presunto fuorigioco il punto del pareggio. 1-1 che i biancorossi, nel frattempo rimasti in superiorità numerica per l’espulsione di Matta, trovano all’86’ grazie alla velenosa punizione calciata da Fazzi. Nell’assalto alla porta rossoblù si mette ancora in mostra proprio il classe 2000, sfortunato nel vedere uscire di un soffio un suo gran destro. Nel lungo recupero assegnato restano da annotare il cartellino rosso rimediato da Ferraresi e l’ultimo tentativo dei locali con la conclusione al volo di Monacizzo terminata sopra la traversa.

Domenica prossima altro scontro diretto per il GhiviBorgo atteso sul campo della Sammaurese che precede in classifica di sole due lunghezze i “colchoneros” della Media Valle.