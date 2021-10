Sport



Pari interno per il Pieve Fosciana contro il quotato Capezzano

domenica, 10 ottobre 2021, 21:38

di michele masotti

1-1

Pieve Fosciana: Regoli, Petrazzini (Daniele Dini), Davide Cavani, Barsanti, Cristiani, Pieri, Lucchesi, Parmigiani (Bonini), Bosi, Bachini e Babboni A disposizione: Tocchini, Giusti, Teani, Pirna, Turi, Matteo Cavani e Canozzi Allenatore: Riccardo Contadini

Capezzano: Ferraiuolo, Gigliotti, Romiti, Bonelli, Togneri, Pizza (Domenici), Pacini, Maestrelli, Iardella (Cotza), Benedetti e Haoudi (Picchi) A disposizione: Bartelletti, Caniparoli, Da Prato, Ratti, Verona e Taverna Allenatore: Riccardo Coli

Arbitro: Nencioli di Prato (Assistenti Barretta e Camoni di Pistoia)

Marcatori: 17’ su rigore Iardella e 70’Babboni

Note: Espulso al 20’ Bonelli per fallo da ultimo uomo

Nel debutto stagionale al “Guido Angelini”, in Coppa Italia capitan Lucchesi e compagni furono costretti a traslocare al “Nardini” di Castelnuovo, il Pieve Fosciana pareggia in rimonta contro il Capezzano, compagine in Promozione dopo nove anni. Ancora alle prese con diverse assenze, la squadra di Contadini mantiene l’imbattibilità contro un avversario, costruito per stazionare nelle zone nobili della graduatoria, che ha disputato gran parte del match con l’uomo in meno per il rosso diretto rimediato da Bonelli. Confronto diretto che sarà replicato tra qualche settimana nel secondo turno di Coppa Italia, in un raggruppamento completato dai pisani dell’Atletico Etruria. Buon punto, tutto sommato, anche per i versiliesi che annoverano tra le proprie fila l’ex professionista Pizza (un passato con le maglie di Avellino, Viareggio e Lucchese) e l’ex River Pieve Haoudi.

Senza Corrado Dini, Giusti, Remaschi e Barsotti, i locali optano per una difesa guidata dai marcatori Pieri e Cristiani, con Bosi a supporto di Babboni in attacco. Dopo quindici minuti di studio più totale, la contesa si infiamma al 16’ quando Nencioli comanda un penalty al Capezzano. Dal dischetto si presenta Iardella, con Tommaso Regoli che intuisce ma non intercetta la sfera. Sotto di una rete, il Pieve Fosciana si ritrova, di lì a poco, in superiorità numerica. Bonelli si guadagna anzitempo la via degli spogliatoi per il fallo su Bosi, lanciato verso Ferraiuolo. La successiva punizione di Babboni non causa problemi al giovane portiere ospite. A questo punto la partita diventa ad una porta sola: capitan Lucchesi e compagni in perenne forcing mentre il Capezzano si difende negli ultimi trenta metri.

Dopo un gol annullato in mischia, il Pieve Fosciana perviene al pareggio al 70’ con un colpo di testa, sugli sviluppi di un corner, di Babboni. Non sazia dell’1-1 la compagine locale continua a premere sull’acceleratore ma, con il passare dei minuti, la difesa del Capezzano fa buona guardia senza correre alcun tipo di pericolo.

Nel prossimo turno il Pieve Fosciana farà visita al Viaccia, una delle due formazioni rimasta a punteggio pieno. Match casalingo, invece, sul sintetico del “Cavanis” per il Capezzano che dovrà vedersela con il Maliseti Seano.