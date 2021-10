Sport



Pieve Fosciana corsaro a Villa Basilica: biancorossi avanti in Coppa Italia

mercoledì, 6 ottobre 2021, 19:32

di michele masotti

0-1

Villa Basilica: Agozzino, Lencioni, Bertini, Betti, Petrini, Rossi (46’Cantone), Motroni, Matteoni (76’Rossano), Bouhalla (46’Berrettini), D’Angina e Garunja (60’Benettaleb) A disposizione: Mazzotta, Zahir e Gallo Allenatore: Lazzari

Pieve Fosciana: Regoli (87’Tocchini), Parmigiani, Cavani D., Turri (70’Teani), Pietrazzini, Barsanti, Lucchesi, Bonini, Bosi (46’Venanzi), Bachini e Babboni A disposizione: Storino, Pirna, Cavani M., Canozzi, Rocchiccioli e Remaschi Allenatore: Riccardo Contadini

Arbitro: Galligani di Pistoia (Assistenti Loum di Carrara e Gambini di Pontedera)

Marcatore: 1’ Bosi

Note: Espulso al 72’Benettaleb per doppia ammonizione. Ammoniti Regoli, Parmigiani, Barsanti, Venanzi, Motroni, Matteoni e Betti

Un gol lampo di Bosi permette ad un rimaneggiato Pieve Fosciana di archiviare la pratica Villa Basilica e di accedere al secondo turno di Coppa Italia dove affronterà il Capezzano, uscito nettamente vittorioso dal doppio confronto con la Virtus Marina di Massa e i pisani dell’Atletico Etruria. Alla squadra di Riccardo Contadini sarebbe potuto bastare solo un pareggio, complice la precedente sconfitta degli “scorpioni” contro il Lammari (l’altra formazione facente parte del gironcino preliminare), per accedere al prossimo step della manifestazione ma capitan Lucchesi e compagni non si sono accontentati prendendosi l’intera posta in palio su un campo ostico. La squadra di Lazzari, dal canto suo, deve ancora una volta rimandare l’appuntamento con il primo risultato positivo stagionale.

Come era prevedibile, i due allenatore attuano, vuoi per scelta vuoi per necessità, un certo turnover in vista della seconda giornata di campionato. È la lunga lista degli indisponibili dei biancorossi, costretti a rinunciare a Daniele e Corrado Dini, Barsotti, Cristiani, Giusti, Pieri e Remaschi. La partita si decide dopo appena un minuto. Una palla recuperata innesta Bosi che delizia il pubblico presente con un’azione personale culminata con una conclusione imparabile per Agozzino. Il Villa Basilica produce una reazione non proprio veemente, permettendo agli ospiti di gestire con tranquillità le operazioni. Sul finire del primo tempo Bonini non concretizza un contropiede che avrebbe messo il punto esclamativo sulla qualificazione.

Copione simile per il secondo tempo, dove fioccano i cartellini gialli, con il Pieve Fosciana che non concede grosse chance ai padroni di casa, rimasti in inferiorità numerica a venti minuti dalla fine per il doppio giallo guadagnato dal subentrato Benettaleb.

Domenica sarà nuovamente tempo di campionato, con impegni tra le mura amiche sia per il Pieve Fosciana che il Villa Basilica. I biancorossi riceveranno la visita proprio dell’ambizioso Capezzano Pianore mentre la squadra di Lazzari affronterà il Meridien Larciano, compagine ripescata in estate dopo la mancata iscrizione della Bucinese.