Prima vittoria stagionale per il GhiviBorgo: Aloia match winner

domenica, 10 ottobre 2021, 20:01

di michele masotti

2-1

GhivizzanoBorgo: Nucci, Baggiani, Riccioni (46’Nottoli), Monacizzo, Grea, Sorbo, Fazzi, Lauria, Pazzaglia (55’Tragni), Marquez e Aloia(90’Velani) A disposizione: Calu, Giulianelli, Campani, Romani, Belluomini e Fantini Allenatore: Alessio Bifini

Tritium: Miori, Passerini, Caferri (52’Beretta), Cisternino (78’Benatti), Allodi, Messina, Rebolini(61’Di Cesare), Pezzotta (69’Motta), Gobbi, Montalbano e Speziale (60’Doria) A disposizione: Migliore, Aquilino, Cazzaniga e Bozzoli Allenatore: Danilo Tricarico

Arbitro: Bortolussi di Nichelino (Assistenti Di Meo e Ameglio di Nichelino)

Marcatori: 41’ Gobbi,58’Tragni e 81’Aloia

Note: Ammoniti Speziale, Messina, Pezzotta, Monacizzo, Sorbo e Aloia

Prestazione di carattere del GhivizzanoBorgo, vittorioso al “Delle Terme” in rimonta per 2-1 sulla Tritium, compagine lombarda che ha militato recentemente nel calcio professionistico. Andati sotto nel punteggio sul finire del primo tempo, i ragazzi di Bifini hanno capovolto la situazione con il subentrato Tragni e l’argentino Marquez, salito a quota quattro in classifica marcatori. Successo odierno permette ai “colchoneros” della Media Valle di agganciare proprio a quattro punti in classifica il club biancoceleste. Due risultati utili nel giro di quattro giorni che riempiono il serbatoio del morale dopo le prime tre giornate di campionato nelle quali capitan Grea e compagni non avevano raccolto alcun punto.

Bifini, decisivo come detto nei cambi, decide proseguire nell’esperimento di Pazzaglia come attaccante. L’unica novità dal primo minuto è rappresentata dall’inserimento di Riccioni. Tra le fila della Tritium spicca la presenza al centro della difesa dell’ex di turno Messina, tesserato ad inizio stagione con l’Aglianese. Arrembante l’avvio dei locali, vicini al gol al 20’ con una conclusione di Aloia che pizzica la traversa. Due minuti dopo Sorbo, salito in avanti sugli sviluppi di un corner, non riesca a sbrogliare una mischia in area lombarda. Al 36’ ci prova Lauria a distruggere il muro ospite ma il suo destro non inquadra lo specchio della porta. Chi invece fa centro è Gobbi, letale al 41’ nel superare Nucci con un guizzo da fuori area.

Lo spettro della terza sconfitta stagionale inizia ad aleggiare sullo stadio termale ma il GhiviBorgo dimostra di essere cresciuto anche mentalmente. Al 57’ Miori si disimpegna egregiamente sul colpo di testa di Marquez, per poi capitolare sessanta secondi più tardi. Marquez indossa i panni del rifinitore premiando l’inserimento in area del neo entrato Tragni, glaciale nel segnare da posizione più che favorevole. L’inerzia del match è totalmente dalla parte biancorossa, con l’operazione soprasso che si perfeziona a nove minuti dal 90’ per effetto di una giocata da vero attaccante d’area di rigore di Aloia.

Tre punti meritati e di platino per il GhiviBorgo, atteso nel prossimo turno dall’insidiosa trasferta in casa del Forlì di Manuel Pera.