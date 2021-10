Sport



Promozione, esordio con un pareggio esterno per il Pieve Fosciana

lunedì, 4 ottobre 2021, 10:16

di michele masotti

0-0

Larcianese: Carapezza, Fiorentini (25’Bucciantini), Porciani (10’Pinto), Ghelardoni (55’Giannecchini), Tani, Massaro, Carli (70’Lorenzo Magini), Volpi, Bourezza, Bastogi e Guarisa A disposizione: Casalini, Nannetti, Gianmarco Magini, Sicuranza e Nuti Allenatore: Marco Benespieri

Pieve Fosciana: Regoli, Petrazzini, Davide Cavani, Barsotti (18’Barsanti), Cristiani, Pieri (85’Turri), Lucchesi, Parmigiani (58’Daniele Dini), Bosi, Remaschi e Babboni (58’Bachini) A disposizione: Tocchini, Matteo Cavani, Teani, Canozzi e Bonini Allenatore: Riccardo Contadini

Arbitro: Niccolò Rinaldi di Empoli (Assistenti Mongelli di Pisa e Tilli di Prato)

Note: Ammoniti Cavani, Pieri, Parmigiani, Volpi, Lorenzo Magini e Porciani

Inizia con un pareggio a reti bianche sull’ostico campo della Larcianese il cammino del Pieve Fosciana nel girone A della Promozione versione 2021-2022. In terra pistoiese la squadra di Riccardo Contadini, sedutosi per la prima volta su questa panchina, ha dato una buona impressione di solidità nonostante l’assenza di diverse pedine importanti come Corrado Dini, Angelini e Giusti, di fronte ai biancomalva.

Cristiani e Pieri sono i centrali di un pacchetto difensivo completato sugli esterni dalle quote Petrazzini e Davide Cavani mentre in attacco spazio a Bosi e Remaschi. Partono forti i padroni di casa che creano un paio di occasioni neutralizzate con bravura da Regoli. Benespieri e Contadini sono subito costretti ad attingere dalla propria panchina per sostituire gli infortuni Porciani e Barsotti. Passata la fase iniziale, gli ospiti fronteggiano alla pari la Larcianese che perde, attorno al 25’, anche il terzino Fiorentini. Al 43’ un gran tiro di Lucchesi si stampa sul palo con Carapezza battuto. Ancora più ghiotta la chance per Bosi, ma il colpo di testa ravvicinato del classe 2000 non punisce i padroni di casa. Nella ripresa a condurre le iniziative è la squadra di Benespieri che si affida alle giocate di Bastogi e Guarisa per cerca il gol partita. La difesa garfagnina, guidata da un Tommaso Regoli in grande spolvero, resistono alle offensive dei pistoiesi. All’84 si ristabilisce la parità anche nel conto dei legni per effetto del colpo di testa di Guarisa. Finisce così 0-0 con un punto che accontenta due formazioni che possono recitare un ruolo interessante in questo torneo.

Tra sette giorni debutto interno contro l’ambizioso Capezzano, partito con un successo di misura sulla Lampo, per capitan Lucchesi e compagni che mercoledì saranno di scena a Villa Basilica per il match decisivo del gironcino di Coppa Italia. Con un pareggio il Pieve Fosciana accederebbe al turno successivo di questa competizione.