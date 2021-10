Punto coppa terza categoria: 1-1 fra Castiglione e Piazza, vincono Filicaia e Coreglia

Altri articoli in Sport

sabato, 9 ottobre 2021, 15:51

Prima trasferta della stagione per il Castelnuovo che, al Lunezia di Pontremoli, cercherà di riscattare la prima bruciante sconfitta rimediata contro lo Zenith Audax. Uno stop immeritato giunto in coda ad un buon match che ha lasciato l’amaro in bocca

venerdì, 8 ottobre 2021, 11:41

Con l'arrivo di ottobre arriva anche l'immancabile Coppa del Presidente in onore dell'attuale presidente Pierluigi Barsanti, che da anni ricopre la carica al Golf Club Garfagnana

giovedì, 7 ottobre 2021, 08:50

Come noto, la modifica del regolamento per il recupero delle partite sospese è stato modificato due anni fa e così può accadere anche il paradosso di ritrovarsi al campo per giocare un quarto d’ora!

mercoledì, 6 ottobre 2021, 19:32

Un gol lampo di Bosi permette ad un rimaneggiato Pieve Fosciana di archiviare la pratica Villa Basilica e di accedere al secondo turno di Coppa Italia dove affronterà il Capezzano, uscito nettamente vittorioso dal doppio confronto con la Virtus Marina di Massa e i pisani dell’Atletico Etruria

mercoledì, 6 ottobre 2021, 17:25

In quel di Bagnolo in Piano il GhivizzanoBorgo cancella lo zero alla voce punti per effetto dell’1-1 odierno. Una piccola boccata d’ossigeno, al netto di una classifica che vede i “colchoneros” della Media Valle ancora ultimi

mercoledì, 6 ottobre 2021, 15:31

Il penultimo appuntamento con il CIR fa tappa nel fine settimana a Verona con il Rally Due Valli con HP Sport RRT pronta ancora una volta a recitare un ruolo da protagonista