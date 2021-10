Sport



Punto coppa terza categoria: vincono Castiglione e Fornaci, pari fra Casciana e Cascio

sabato, 16 ottobre 2021, 19:32

di lorenzo fiori

In questo sabato, caratterizzato dal sole in tutti i campi sportivi, si è disputata la seconda giornata di coppa provinciale.

Iniziamo l'analisi, delle compagini locali, partendo dalla partita fra Baston Villa e Atletico Castiglione. Esordio in categoria amaro per i padroni di casa che, privi di Pieroni, Simone Romei, Patrick Rossi, Bertolaccini e Venanzi, cadono per 0-2 (autogol di Bacci al 34' e gol di Tagliasacchi al 79'). A mister Roberto Rossi, invece, mancavano Magagnini, Lupetti, Turriani, Salotti, Gori, Biagioni e Adami.

Continuiamo con la sfida Fornaci-Virtus Robur Castelnuovo. 3-2 il finale con reti locali firmate da Satti (su rigore), Cheloni e Notini mentre Lenzi e Sanneh per gli avversari. Assenti Toni, Giannecchini e Cecchini per i vincitori mentre Sidibe, Bruno, Lorenzoni, Lazzurri e Rocchiccioli per gli ospiti.

Prima storica partita in categoria per il Cascio che ha impattato 1-1 sul terreno del Casciana Cascianella. Ha aperto le marcature Mogut al 61' ed ha pareggiato i conti Cecchi al 79' per gli ospitati. Mori A., Magazzini L., Biggeri, Bandini, Angelini P. e Maggi gli assenti per mister Fontanini mentre Raffaele Bertoncini, Giannasi, Bechelli, Bertoni, Savoli e Santini quelli del Cascio.