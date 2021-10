Sport



Punto seconda categoria: Barga primo, tre punti per il Gallicano

lunedì, 18 ottobre 2021, 08:30

di lorenzo fiori

Si è disputata ieri la terza giornata del campionato di seconda categoria, girone C, dove sono scese in campo le sette squadre nostrane.

Iniziamo l'analisi dalla sfida fra Barga e Corsagna dove i primi si sono imposti per 3-0, restando in testa alla classifica. A segno due volte Harch (20' e 38') e Marchi al 45'. Padroni di casa che erano privi di Reti e Moscardini mentre Martino ed Eramnazi per gli ospiti.

Raggiunge quota sette punti il Fornoli (privo di Salotti, Poli, Stefano e Marco Michetti, Pullinger, Tomei, Zhyrukha, Ferrari) che, in trasferta, ha impattato sul terreno del Pontasserchio. 1-1 il finale, Pecori (P) e Olivieri (F).

Seconda vittoria consecutiva per il Gallicano (out Taddei) che, fra le mura amiche, ha sconfitto per 3-0 l'Academy Tau. Reti firmate Brucciani al 9', Andrea Alfredini al 37' e Anthony Alfredini al 72' su rigore.

Seconda sconfitta consecutiva, invece, per la New Team (a cui mancavano Maiorano, Guazzelli, Lorenzo Bertucci e Borghesi) che è caduta sul proprio campo contro l'altra capolista Migliarino Vecchiano.

0-1 il punteggio finale (85' Barbani). Espulso Piagentini, per i locali, al 55'.

Secondo punto stagionale per il Borgo a Mozzano. 1-1 in casa del Montecarlo grazie alla rete dell'attaccante Fati al 80', a seguito di un'autorete di Massei al 65'. Per gli uomini di Piercecchi assenti Simoni, Crea, Fede A., Fede D., Menicucci, Barsi, Ruocco, Bertini, Ceccherelli e Di Lorenzo.

Ancora una sconfitta per il Pontecosi caduto a San Filippo per 3-0 (10' Caiazzo, 80' Niccoli e 92' Gabrielli). Errore dal dischetto per Lorenzo Marigliani al 47' del primo tempo. Mister Mugnaini era privo di Diego Marigliani, Bechelli, Piagentini e Lunardi.