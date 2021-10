Punto seconda categoria: doppietta di Del Giudice per la New Team, cade il Gallicano

Altri articoli in Sport

lunedì, 4 ottobre 2021, 10:20

Affollata partecipazione alla sesta edizione della "Avis Run Montecatini”, organizzata dalla locale Avis con la collaborazione della società Montecatini Marathon sulla distanza di km 10 per i competitivi e di km 5 per la ludico motoria

lunedì, 4 ottobre 2021, 10:16

Inizia con un pareggio a reti bianche sull’ostico campo della Larcianese il cammino del Pieve Fosciana nel girone A della Promozione versione 2021-2022

domenica, 3 ottobre 2021, 18:15

Sette gol, tre espulsi e quattro ammoniti per un pomeriggio veramente movimentato. È questo il menù cucinato dal divertente confronto diretto dello stadio “Degli Oliveti” di Massa

domenica, 3 ottobre 2021, 18:00

Dopo l’antipasto di Coppa per il Castelnuovo arriva l’esordio in Eccellenza: di fronte una delle formazioni più accreditare per le prime posizioni, lo Zenith Prato. Mister Biggeri deve far fronte ad alcune assenze. Foto

domenica, 3 ottobre 2021, 17:56

Buona la prima sulla panchina del Prato per il campione del mondo 2006 Marco Amelia mentre il GhiviBorgo, uscito sconfitto per 1-2 dal confronto tra le ultime della classe, continua a leccarsi le ferite per un avvio di stagione davvero da dimenticare

sabato, 2 ottobre 2021, 12:16

I recenti e gravi infortuni accorsi ai due portiere Tommaso Angelini e Mattia Berlingacci hanno spinto la società a tornare sul mercato e il d.s. Simone Vanni ha concluso un’operazione “last minute”, tesserando l’estremo difensore Nicola Papeschi