Punto seconda categoria: Gallicano vittoria in rimonta, tre punti per il Fornoli contro la New Team

domenica, 10 ottobre 2021, 19:24

di lorenzo fiori

Seconda giornata di campionato nei campi sportivi dilettantistici della seconda categoria.

Iniziamo l'analisi dal Barga di mister Raffaelli (privo di Gavazzi, Moscardini e Marchi), a punteggio pieno, grazie alla vittoria casalinga contro il quotato Pontasserchio.

Stesso risultato della scorsa domenica con a rete ancora l'attaccante Harch (al 70') che sancisce 1-0.

A sei punti troviamo anche il Fornoli che, tra le mura amiche, ha sconfitto la New Team per 1-0 (Sabatini al 19').

Assenti Stefano Michetti, Marchetti, Zhyrukha, Salotti e Alberigi per i vincitori mentre Bertolini, Emanuele Terni, Lorenzo Bertucci, Brega e Borghesi per gli ospiti.

Tre punti in casa anche per il Corsagna che, con un secco 2-0, ha archiviato la pratica Filettole. In rete Castelli al 5' e Tulipano al 60'.

Per gli uomini di mister Moretti mancavano Martino, Eramnazi e Matteucci.

Secondo tempo strepitoso per il Gallicano che, sul terreno del Pontecosi, ha ribaltato la partita da 2-0 a 2-4. Per i locali doppietta di Micchi al 18' e 39' mentre Matteo Pellegrinotti al 50', autogol di Diego Pellegrinotti al 73', Turri al 81' e Bertogli al 97' per i ragazzi di Salotti.

Gialloblù di Mugnaini che erano privi di Stefano Angelini, Lunardi e Turri mentre Taddei, Biagiotti, Bacci e Salotti per gli ospiti.

Primo punto stagionale per il Borgo a Mozzano che, in trasferta, fa 2-2 contro l'Academy Tau.

Rammarico per il Borgo (senza Fede A., Fede D., Crea, Ceccherelli, Ruocco, Morganti, Bertini, Lunardi e Menicucci) che era passato due volte in vantaggio con Fati e Barsi. Partita divertente, con tante occasioni da entrambe le parti.