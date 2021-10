Sport



Punto seconda categoria: New Team corsaro, primo punto per il Pontecosi

lunedì, 25 ottobre 2021, 08:43

di lorenzo fiori

Quarta domenica di campionato nel torneo di seconda categoria dove partecipano le sette compagini nostrane.

Iniziamo l'analisi dal Gallicano, capace di inanellare la terza vittoria consecutiva, grazie allo 0-2 sul terreno del Fornoli (7' e 83' Brucciani). Padroni di casa che erano privi di Pellegrini e Stefano Michetti mentre Pellegrinotti e Anthony Alfredini per i vincitori.

Prima sconfitta in campionato, invece, per il Barga (out Chiocchetti, Reti e Moscardini) di mister Raffaelli contro il San Filippo. 0-2 il finale con gol di Caiazzo e Salvadori.

Torna ai tre punti la New Team con un roboante 0-3 sul campo del Borgo a Mozzano. A segno Fantoni al 30', Del Giudice al 58' e Bonini al 80'. Assenti Bertini, Chiocchetti, Ceccherelli, Donatelli, Di Lorenzo, Ruocco, Massei e Simoni per i locali mentre Piagentini, Grandini e Lorenzo Bertucci per gli avversari.

Seconda sconfitta consecutiva per il Corsagna, privo di Martino, Bertoncini, Tulipano e Matteucci, in casa del Migliarino Vecchiano per 2-0 (53' Andreotti su rigore e 62' Aufiero).

Primo punto stagionale per il Pontecosi che, fra le mura amiche, ha impattato per 2-2 contro il Filettole: 21' Nicoló Angelini (P), 33' Coli (F), 46' Bandoni (F) e 76' Pieroni (P).

Per i gialloblù mancavano Claudio Angelini, Diego Marigliani, Venanzi, Piagentini, Lunardi e Gennaro.