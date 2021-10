Sport



Punto terza categoria: Fornaci e Piazza a punteggio pieno, Castiglione vittoria in rimonta

domenica, 31 ottobre 2021, 15:28

di lorenzo fiori

Altro sabato di calcio in terza categoria dove si è disputata la seconda giornata di campionato.

Iniziamo l'analisi, delle squadre nostrane, dalla sfida fra Sant'Alessio e Fornaci conclusasi 2-3.

Reti siglate da un autogol, Borgia e Satti per i vincitori, a cui mancavano Damazzi, Cheloni e Fontana.

A quota sei punti troviamo anche il Piazza al Serchio che, con una vittoria di misura, si è imposto sul terreno della Virtus Robur Castelnuovo. 0-1 il finale firmato da una punizione di Alessandro Cassettai al 14'. Per gli ospiti da segnalare il rigore decisivo parato da Pancetti a Sidibe al 66'. Assenti Rocchiccioli, Fusseini, Sumuna, Issa ed Evangelisti per i locali mentre Romei, Pennacchi, Tommaso Cassettai, Stefano Bechelli, Banchieri e Ferri per gli avversari.

Pareggio per 1-1 in terra lucchese (Sanvitese) per un Cascio rimaneggiato che era privo di Raffaele Bertoncini, Turri, Vangi, Bertoni, Luti, Giannasi, Roman, Santini e Bechelli. Al 25' hanno aperto le marcature i padroni di casa con il rigore di Nardi. Pareggio garfagnino di Cecchi al 80' e Baiocchi aveva fallito un rigore al 36'.

Pareggio in zona Cesarini per il Filicaia, sul campo del Coreglia, che sotto di due reti (Gemma e Cecchini) ha rimontato tutto nei minuti finali con Pioli e Contadini. Espulso Pozzi per gli ospiti al 92'. Gli uomini di De Luca erano privi di Angelini, Chiriacó, Buono, Alcesti, Marchi e Kognè mentre Daniele Friz e Lorenzetti per il Filicaia.

Primi tre punti per l'Atletico Castiglione in una partita rocambolesca, fra le mura amiche, contro il Baston Villa. Apre le danze Giorgi al 4' con una grande conclusione, pareggio di Salotti al 35' per i padroni di casa ma 12 minuti dopo Di Bartolomeo fa subito 1-2. Nel secondo tempo ancora Salotti al 50' e Tagliasacchi su rigore al 77' fanno gioire il pubblico di casa. Adami, Lupetti, Panzani, Grazia e Roberto Bravi gli assenti per i ragazzi di Rossi mentre Fusari, Romei S., Esposti, Bruni, Rossi P. e Bertolaccini per il Villa.

Pareggio casalingo, invece, per il Casciana Cascianella per 2-2 contro il Valfreddana. Al gol Coli al 26' su punizione e Trombi al 81'. Errore dal dischetto per Fantoni al 40'. Per l'allenatore Fontanini mancavano Lorenzo Magazzini, Riccardo Magazzini e Paolo Angelini.