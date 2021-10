Sport



Punto terza categoria: subito vittoria per il Cascio, una tripletta di Crudeli trascina il Piazza

domenica, 24 ottobre 2021, 09:20

di lorenzo fiori

In questo sabato si è, finalmente, disputata la prima giornata del campionato di terza categoria dove partecipano nove squadre locali.

Iniziamo l'analisi dalla prima storica vittoria, in FIGC, per il Cascio grazie al 3-0 ai danni del Sant'Alessio. A segno Vangi con una doppietta e Cecchi. Padroni di casa che erano privi di Raffaelle Bertoncini, Baiocchi, Bechelli e Santini.

Tre punti conquistati all'ultimo respiro per il Filicaia contro la Folgore Segromigno. Rete decisiva di Diego Friz al 93'. Assenti per i locali Bertoncini, Lorenzetti e Mori.

Gioia casalinga anche per il Fornaci che ha sconfitto per 2-1 la Virtus Robur Castelnuovo grazie ai gol di Giacomo Cheloni e Borgia mentre l'attaccante Hudu a segno per gli avversari. Tommaso Cecchini, Guazzelli e Nardini gli assenti per gli uomini di Giannecchini mentre Fusseini e Rocchiccioli per gli ospiti.

Roboante vittoria, fra le mura amiche, per il Piazza (a cui mancavano Castagnoli, Magera, Banchieri, Pennacchi, Scala e Romei) nel derby contro l'Atletico Castiglione.

4-1 il finale con reti locali firmate da una tripletta di Crudeli al 10', 34', 62' e da Gianluca Cassettai al 64' mentre Salotti al 18' per gli ospiti.

Scoppiettante pareggio fra Baston Villa e Coreglia dove i primi passano in vantaggio per due reti con Di Bartolomeo al 8' e Paolo Lemmi al 14' ma poi si fanno rimontare da due rigori calciati alla perfezione da Marchetti al 30' e 52'. I padroni di casa erano privi di Simone Romei, Bertolaccini e Patrick Rossi mentre Chiriacó, Filippo Casci, Alcesti, Marchi, Kognè e Buono per gli uomini di De Luca.

Sconfitta in terra lucchese (Morianese) per il Casciana Cascianella con il punteggio di 5-3 (doppietta di Alessandro Mori e autogol). Da segnalare il rigore sbagliato da Bertoncini. Mister Fontanini era privo di Rossi S., Rossi A., Maggi, Angelini, Riccardo Magazzini e Biggeri.