River Pieve superato tra le mura amiche dal San Marco Avenza

domenica, 10 ottobre 2021, 22:21

di michele masotti

0-1

River Pieve: Manfredi, Ramacciotti, Filippi, Byaze, Mitrotti, Leshi (51’Centoni), Satti, Cecchini (23’Petretti), Morelli (63’Rocchiccioli), Pieretti (76’Fanani) A disposizione: Tonarelli, Maggi, Faraglia, Fontana e Angeli Allenatore: Edoardo Micchi

San Marco Avenza: Cacchioli, De Angeli, Sparaciari (26’Beaza), Cucurnia, Mosti, Zuccarelli (46’Raffo), Gabrielli, Montecalvo, Buffa (90’Mazzei), Diawara (79’Doretti) e Valori A disposizione: Lombardo, Cacciatori e Petriccioli Allenatore: Giuseppe Della Bona

Arbitro: Colombo di Livorno (Assistenti Corcione di Pisa e Dell’Agnello di Pontedera)

Marcatori: 47’Gabrielli

Note: Ammoniti Leshi, Montecalvo, Gabrielli, Raffo e Cucurnia

Sfortunato esordio casalingo per il River Pieve di Edoardo Micchi, superato di misura da un San Marco Avenza che ha capitalizzato al meglio il gran gol siglato in avvio di ripresa da Gabrielli. È stato l’episodio decisivo di una partita equilibrata e senza grossi sussulti, con i “millionarios” della Garfagnana che hanno protestato al 20’ per un calcio di rigore a loro non concesso. Rinviato l’appuntamento con i primi punti del campionato per i biancorossi, quest’oggi privi di due elementi importanti come gli squalificati Benassi e Petracci. L’altra nota stonata del pomeriggio è rappresentata dall’infortunio patito da Giacomo Cecchini a metà della prima frazione. Per i rossoblù carrarini, sodalizio che punta ad entrare in orbita playoff, tre punti pesanti da dedicare al direttore sportivo Egiziano Frediani, scomparso improvvisamente quattro giorni.

Avvicendamento tra i pali dei locali, con Manfredi preferito a Tonarelli. Debutto dal primo minuto per l’ultimo acquisto dei biancorossi, il difensore centrale ex Camaiore e Seravezza Mitrotti. In attacco spazio dal primo minuto per Morelli, tornato a difendere i colori del River Pieve dopo diverse annate. Sul taccuino del cronista sono pochi le azioni da annotare. Al 20’ il giovane Pieretti reclama un calcio di rigore per l’intervento in ritardo di Zuccarelli. Colombo decide di lasciar correre. Ad inizio ripresa il centrocampista Gabrielli estrae dal cilindro l’eurogol che supera un incolpevole Manfredi. Una magia che sporca il tabellino di un match destinato.

Nel prossimo turno per il River ci sarà la trasferta di Montecatini Valdinievole mentre per la San Marco Avenza ci sarà il match casalingo contro il Camaiore.