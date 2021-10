Sport



Serie D, primo punto stagionale per il GhiviBorgo

mercoledì, 6 ottobre 2021, 17:25

di michele masotti

1-1

Bagnolese: Corradi, Davide Calabretti, Mhadhbi (80’Gareri), Rustichelli, Dembacaj, Bertozzini, Cortesi, Marani (55’Daniele Calabretti), Micheal, Guerra e Bocchialini A disposizione: Cavallini, Operato, Riccelli, Vitale, Romanciuc, Ferrari e Boulakhouitam Allenatore: Bonini

GhivizzanoBorgo: Nucci, Fazzi, Baggiani, Monacizzo, Grea, Sorbo, Lauria, Riccioni Marquez, Pazzaglia (66’Nottoli) e Aloia (90’Belluomini) A disposizione: Calu, Velani, Giulianelli, Romani, Fantini, Riccioni, Tragni e Campani Allenatore: Alessio Bifini

Arbitro: Liotta di Castellammare di Stabia (Assistenti Castaldo di Frattamaggiore e Balbo di Caserta)

Marcatore: 27’Lauria e 56’Cortesi

Note: Ammoniti Dembacaj, Bocchialini, Bonini, Baggiani e Pazzaglia. Calci d’angolo 5-9

In quel di Bagnolo in Piano il GhivizzanoBorgo cancella lo zero alla voce punti per effetto dell’1-1 odierno. Una piccola boccata d’ossigeno, al netto di una classifica che vede i “colchoneros” della Media Valle ancora ultimi, per capitan Grea e compagni che comunque hanno palesato dei progressi, soprattutto dal punto di vista dell’organizzazione, rispetto al passo falso interno contro il Prato. Un pareggio maturato con un gol per tempo e che rimanda, di fatto, ogni possibile decisione sul futuro di mister Bifini alla partita interna di domenica contro i lombardi della Tritium.

Rispetto all’undici titolare ammirato contro i laneri, Bifini, che si gioca il suo futuro tra oggi e l’appuntamento interno contro la Tritium, effettua tre variazioni. Complici i guai fisici di Radano, tra i pali nuovamente spazio al classe 2003 mentre Fazzi, di rientro dalla squalifica, viene nuovamente impiegato come terzino sinistro. La novità del pomeriggio consiste nell’inserimento al centro dell’attacco del giovane Pazzaglia, di professione difensore, in coppia con Marquez. Alle loro spalle agisce nelle vesti di rifinitore Aloia. Pare essere già ai titoli di coda l’avventura bis in maglia biancorossa del mediano Ghini, espulso al debutto contro il Sasso Marconi. Anche i rossoblù reggiani, corsari all’esordio n campionato sul terreno di gioco dell’Athletic Carpi, lamentano le assenze di Capiluppi e dello squalificato Buffagni. Perso in estate bomber Formato, approdato al Lentigione, mister Bonini affida le sorti del suo attacco a Micheal, sin qui miglior marcatore dei suoi con due centri.

L’approccio alla partita degli ospiti assomiglia da vicino a quello mostrato dieci giorni fa sul sintetico di Lentigione. Gli ospiti tengono bene il campo, con Pazzaglia che si trova a proprio agio nel suo nuovo ritagliatogli dal tecnico maremmano. Al 27’ Lauria concede il bis di quanto fatto tre giorni fa contro il Prato. La mezzala ex Grosseto e Bisceglie scarica un gran tiro da fuori area che risulta imparabile per Corradi. Nella ripresa i locali alzano i giri del proprio motore. Al 56’ il cross dalla sinistra di Guerra viene girato in rete di testa da Cortesi, abile ad inserirsi in are ospite. I cambia non modificano la sceneggiatura di una partita corretta ed equilibrata. Il match point, però, capita al Ghiviborgo proprio in zona cesarini con Aloia che a tu per tu con Corradi si fa ipnotizzare dal numero reggiano.