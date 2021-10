Sport



Un buon Castelnuovo beffato nel finale dallo Zenith

domenica, 3 ottobre 2021, 18:00

di simone pierotti

1-2

Castelnuovo: Pili, Giusti (18’ s.t. Marganti G), Telloli (42’ s.t. Magera), Biagioni L (18’ s.t. Orsetti), Biagioni R, Inglese, Casci, Galletti, Ghafouri (1’ s.t. Lucchesini), Piacentini, El Hadoui A disp.: Papeschi, Valiensi, Marganti Ma, Bucsa, Ghiloni All: Biggeri

Zenith Prato: Cecconi, Braccini (15’ s.t. Olivieri), Perugi, Del Colle, Benvenuti, Bagni, Ammannati (28’ s.t. Gianotti), Gori, Falteri (20’ s.t. Vollero), Chianese, Caggianese A disp: Marziano, Castiello, Braccesi, Mari All: Bellini

Arbitro: Leonardo Burgassi di Firenze

Marcatori: 24’ s.t. Caggianese, 8’ s.t. Piacentini, 41’ s.t. Chianese

Note: ammoniti Biagioni L, Chianese, Inglese

Castelnuovo di Garfagnana: Dopo l’antipasto di Coppa per il Castelnuovo arriva l’esordio in Eccellenza: di fronte una delle formazioni più accreditare per le prime posizioni, lo Zenith Prato. Mister Biggeri deve far fronte ad alcune assenze: lo squalificato Bacci e gli infortunati Pieroni, Galloni, Morelli e Gheri, mentre rientrano Giusti, Riccardo Biagioni e Inglese.

Inizio di partita equilibrato con una prolungata fase di studio tra le due squadre con gli ospiti che crescono fino a trovare il gol del vantaggio: al 24’ traversone dalla sinistra di Braccini per Caggianese che al volo batte Pili sul primo palo. Al 31’ primo squillo del Castelnuovo con un inserimento di Casci in area, il portiere esce prontamente e ribatte il pallone. Al 32’ conclusione sopra la traversa di Falteri. Al 44’ Caggianese mette i brividi ai gialloblu puntando Riccardo Biagioni che è bravo a tenere la posizione e a far calciare sull’esterno.

L’intervallo porta consiglio agli uomini di Biggeri che rientrano in campo con maggiore convinzione e mettono subito in difficoltà lo Zenith. Al 5’, su una respinta fuori area, sopraggiunge Riccardo Biagioni con un grande tiro respinto da Cecconi coi pugni. All’8’ arriva il meritato pareggio per i padroni di casa: Cecconi in uscita alta non trattiene il pallone sul quale si avventa Piacentini che mette in rete con una girata. Al 20’ bella conclusione di Bagni dal limite e Pili mette in angolo. Partita piacevole con le due squadre che provano a vincere, si aprono spazi. I minuti trascorrono e il risultato sembra scivolare sul pareggio. Purtroppo, improvvisamente, arriva il gol dello Zenith grazie ad un tiro secco di Chianese che sorprende Pili da fuori area. Castelnuovo cerca a testa bassa di rimediare: ci prova El Hadoui da fuori area, tiro insidioso con il portiere che alza sopra la traversa. L’arrembaggio finale non porta frutti, solo amarezza per i gialloblu che iniziano la stagione in salita, nonostante una buona prova, soprattutto nel secondo tempo.